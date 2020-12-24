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Опубликован «Абсолютный рейтинг» лучших зарубежных фильмов года

В его основе методика, учитывающая данные 19 популярнейших в Интернете ресурсов

Киноканал «Синема», входящий в семество проектов «Цифрового телевидения» ВГТРК и «Ростелекома», опубликовал «Абсолютный рейтинг победителей» − список лучших зарубежных фильмов 2020 года, составленный по уникальной методике «Топ топов». В основе рейтинга – данные 19 различных ресурсов с общим охватом около 800 миллионов человек в месяц. Это онлайн-версии журналов и самостоятельные интернет-порталы − Time, Empire, Rotten Tomatoes, Indiewire, Vanity Fair, Entertainment Weekly, The New York Times, Metacritic.com, AlloCiné, Boxofficemojo.com, Google Play, «КиноПоиск», The Hollywood Reporter, Kino.Mail.ru, The Newyorker, Variety, ЕАИС, Вести.Ru. В процессе работы над рейтингом программная дирекция киноканала учитывала оценки зрителей, кассовые сборы, продажи в цифровых магазинах и мнения критиков главных мировых изданий, имеющих большое влияние на рынок. 

Лидером Абсолютного Топа по итогам 2020 года стала драма ПЕРВАЯ КОРОВА режиссера Келли Райхардт, принимавшая участие в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Это адаптация романа «Половина жизни» Джонатана Рэймонда. 18 декабря кинокритики Нью-Йорка (NYFCC) назвали ПЕРВУЮ КОРОВУ лучшим фильмом 2020-го. Сюжет этой драмы рассказывает о неожиданном союзе между поваром и эмигрировавшим в США китайцем, вместе решившими открыть пекарню.

Вторая позиция досталась ДЖЕНТЛЬМЕНАМ – двенадцатому фильму британского режиссера Гая Ричи. Победитель Венецианского фестиваля 2020 года – драма ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ – оказался на третьей строчке.

Топ-10 «Абсолютного рейтинга» выглядит следующим оборазом: 

  1. ПЕРВАЯ КОРОВА (First Cow).
  2. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (The Gentlemen).
  3. ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ (Nomadland).
  4. НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА (Never Rarely Sometimes Always).
  5. ДОВОД (Tenet).
  6. РОК ВЛЮБЛЕННЫХ (Small Axe: Lovers Rock).
  7. АМЕРИКАНСКАЯ УТОПИЯ (American Utopia).
  8. МИНАРИ (Minari).
  9. ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (Just Mercy).
  10. СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ (The Trial of the Chicago 7).

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24.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Цифровое телевидение

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