Опубликован «Абсолютный рейтинг» лучших зарубежных фильмов года

Киноканал «Синема», входящий в семество проектов «Цифрового телевидения» ВГТРК и «Ростелекома», опубликовал «Абсолютный рейтинг победителей» − список лучших зарубежных фильмов 2020 года, составленный по уникальной методике «Топ топов». В основе рейтинга – данные 19 различных ресурсов с общим охватом около 800 миллионов человек в месяц. Это онлайн-версии журналов и самостоятельные интернет-порталы − Time, Empire, Rotten Tomatoes, Indiewire, Vanity Fair, Entertainment Weekly, The New York Times, Metacritic.com, AlloCiné, Boxofficemojo.com, Google Play, «КиноПоиск», The Hollywood Reporter, Kino.Mail.ru, The Newyorker, Variety, ЕАИС, Вести.Ru. В процессе работы над рейтингом программная дирекция киноканала учитывала оценки зрителей, кассовые сборы, продажи в цифровых магазинах и мнения критиков главных мировых изданий, имеющих большое влияние на рынок.

Лидером Абсолютного Топа по итогам 2020 года стала драма ПЕРВАЯ КОРОВА режиссера Келли Райхардт, принимавшая участие в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Это адаптация романа «Половина жизни» Джонатана Рэймонда. 18 декабря кинокритики Нью-Йорка (NYFCC) назвали ПЕРВУЮ КОРОВУ лучшим фильмом 2020-го. Сюжет этой драмы рассказывает о неожиданном союзе между поваром и эмигрировавшим в США китайцем, вместе решившими открыть пекарню.

Вторая позиция досталась ДЖЕНТЛЬМЕНАМ – двенадцатому фильму британского режиссера Гая Ричи. Победитель Венецианского фестиваля 2020 года – драма ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ – оказался на третьей строчке.

Топ-10 «Абсолютного рейтинга» выглядит следующим оборазом:

24.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Цифровое телевидение