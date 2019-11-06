Рассмотрение законопроекта о возрастных рейтингах перенесли

Совет Госдумы перенес на неопределенный срок рассмотрение в первом чтении законопроекта, упраздняющего большую часть (кроме «18+») возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. В ближайшее время его обсудят на дополнительном совещании. Об этом сообщает ТАСС.

«Совет Государственной думы принял решение перенести срок рассмотрения важного законопроекта о возрастной маркировке художественных произведений, подготовленного нашими коллегами в комитете по культуре», – сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по итогам заседания Совета Думы во вторник. Есть ряд замечаний и у Администрации президента РФ, и у Министерства культуры РФ. Мы намерены провести в ближайшее время стыковочное совещание и все-таки принять этот закон, работа над ним будет продолжена».

Согласно законопроекту, обязательным для произведений искусства и литературы останется только возрастной рейтинг «18+». Промежуточная маркировка от «0+» по «16+» больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории – на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма. Вместо рейтинга будут использоваться общие формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей».

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06.11.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: ТАСС