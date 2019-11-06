Новости


Рассмотрение законопроекта о возрастных рейтингах перенесли

Администрация президента и Министерство культуры высказали ряд замечаний

Совет Госдумы перенес на неопределенный срок рассмотрение в первом чтении законопроекта, упраздняющего большую часть (кроме «18+») возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. В ближайшее время его обсудят на дополнительном совещании. Об этом сообщает ТАСС.

«Совет Государственной думы принял решение перенести срок рассмотрения важного законопроекта о возрастной маркировке художественных произведений, подготовленного нашими коллегами в комитете по культуре», – сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по итогам заседания Совета Думы во вторник. Есть ряд замечаний и у Администрации президента РФ, и у Министерства культуры РФ. Мы намерены провести в ближайшее время стыковочное совещание и все-таки принять этот закон, работа над ним будет продолжена».

Согласно законопроекту, обязательным для произведений искусства и литературы останется только возрастной рейтинг «18+». Промежуточная маркировка от «0+» по «16+» больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории – на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма. Вместо рейтинга будут использоваться общие формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

06.11.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: ТАСС

Новости по теме:

РСПП поддержал правительство по закону о значимых сайтах

Минкульт разработал предложения по антипиратскому закону

Законопроект о нацистской символике в кино прошел первое чтение

Госдума окончательно приняла поправки, касающиеся кинофестивалей

Госдума намерена уточнить параметры выставления возрастной маркировки


Самое читаемое

Предметом спора стало роялти за прокат «Саввы. Сердце воина»

«Компания «Наше кино» грозит банкротством «Арт Пикчерс Студии»

Подробнее
С таким запросом ведомство обратилось к одному из мейджоров

Минкульт просит сократить сеансы зарубежного кино 4 ноября

Подробнее
У «Терминатора» дела идут хуже ожиданий

Предварительная касса уикенда: «Семейка Аддамс» уверенно побеждает

Подробнее
В организации считают, что были опубликованы недостоверные сведения

Фонд кино опроверг данные РБК о выводе субсидий в офшоры

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 