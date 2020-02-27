Объявлен прием заявок на Realist Web Fest − 2020

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет с 1 по 5 августа 2020 года в Нижнем Новгороде, открывает прием заявок. На участие в конкурсной программе смотра могут претендовать веб-сериалы на любом языке, произведенные в 2019–2020 годах. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов.

Заявки принимаются с 28 февраля по 15 мая 2020 года через сайт webfestival.ru, электронную почту info@webfestival.ru и специализированную онлайн-платформу filmfreeway.com. Заявка должна содержать ссылки на видео (не более двух готовых эпизодов), название и синопсис веб-сериала.

Realist Web Fest – единственный в России фестиваль веб-сериалов. С конца 2018 года он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC). Web Series World Cup представляет собой таблицу самых успешных онлайн-проектов года по итогам главных мировых веб-фестивалей. Очки сериалам присуждаются следующим образом: за каждое попадание в программу одного фестиваля участник получает 5 баллов, каждая номинация в специальной категории будет оценена в 3 очка, а каждая награда будет стоить 10 баллов. В итоге побеждает тот сериал, который набирает суммарно больше всего очков.

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27.02.2020 Автор: Артур Чачелов