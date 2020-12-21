Конкурс проектов на получение международных ребейтов России могут запустить в феврале

Первый конкурс международных проектов, претендующих на возмещение затрат на кинопроизводство на территории России (рибейты), может пройти в феврале-марте 2021 года. Об этом рассказала Евгения Данильченко, выступая на открытом заседании Индустриального Совета «Роскино» по международной деятельности при Министерстве культуры Российской Федерации.

Претендовать на возмещение затрат могут проекты почти любых зарубежных фильмов, сериалов и анимации. Деньги будут возмещать российской компании, у которой есть или меморандум на сотрудничество с зарубежной компанией, или готовый контракт на сотрудничество на съемки. Базовый рибейт составляет 30%, но его можно увеличить до 40% при выполнении определенных условий.

В 2021 году на пилотный проект по рибейтам выделено всего 100 млн рублей. Они будут реализовываться через Российский экспортный центр.

Российские продюсеры отметили, что имеющейся суммы очевидно не достаточно, чтобы привести в Россию крупные западные проекты, а сама программа − не рабочая, так как избыточно зарегламентирована. Глава «СТВ» Сергей Сельянов предложил в виде исключения на первое время выбрать пилотные проекты, которым хватит выделенных денег и на которых можно будет «обкатать» программу и привести ее к реальному положению вещей. Глава «Роскино» Евгения Маркова предположила использовать для этих целей анимационные проекты.

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21.12.2020 Автор: Артур Чачелов