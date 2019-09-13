Российская государственная программа рибейтов заработает осенью

Осенью 2019 году в России в тестовом режиме заработает федеральная система рибейтов. Об этом сообщили гендиректор «Русского Офиса Кинокомиссий» Валерий Купеев и руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий АО «Российский экспортный центр» Евгения Данильченко, выступая на панельной дискуссии в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного форума AFCI Cineposium 2019.

Программа рассчитана на четыре года. Ее оператором будет «Российский экспортный центр». Общий бюджет проекта − $22 млн. Таким образом, спикеры подтвердили информацию, появившуюся месяц назад и заявленные ранее цифры. Напомним, что до конца 2019-го на рибейты планировалось выделить 70 млн рублей. В 2020 году, когда программа заработает в полной мере, на эти цели бюджет потратит уже 700 млн рублей. В 2021-м и 2022 годах сумма будет увеличена до ежегодных 1,5 млрд.

Кинокомпаниям будут компенсировать от 30% до 40% расходов в зависимости от результатов прохождения проектами квалификационных тестов. Субсидию смогут получать создатели как художественных, так и документальных фильмов, а также мультфильмов и сериалов. Предполагается, что субсидии можно будет получить на аренду павильонов, декораций, съемочного и аудиооборудования, а также на оплату услуг компаний, осуществляющих постпроизводство и на оплату услуг граждан РФ из числа персонала.

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13.09.2019 Автор: Артур Чачелов, Аня Корниенко