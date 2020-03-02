Российская программа международных рибейтов остается под вопросом

Программа международных рибейтов, которая должна была быть запущена в России для привлечения в страну иностранных кинематографистов, находится под вопросом. Об этом сообщают «Ведомости» и ранее писал ТАСС. Дело упирается в ее финансирование.

В конце 2019 года правительство Дмитрия Медведева приняло решение о выделении на многолетнюю программу поддержки российского кино за пределами страны и привлечения в Россию зарубежных кинематографистов 2 млрд рублей. Тогда планировалось, что иностранные кинокомпании получат возможность компенсации от 30 до 40% средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ, в то же время российским компаниям была обещана финансовая помощь в адаптации их контента для иностранных рынков (прежде всего, дубляж и продвижение на зарубежных территориях), что могло бы в значительной мере повысить продажи отечественного кино и увеличить его кассовые сборы за пределами страны. Новое правительство Михаила Мишустина этих денег уже не обещает.

Новый глава Минэкономики Максим Решетников опасается, что благодаря рибейтам деньги могут получить зарубежные кинопроекты, «очерняющие Россию». Чиновники почему-то не уверены в тщательности экспертизы, которую предлагалось проводить до принятия решения о выделении средств тому или иному фильму. Тем не менее, пилотный проект по рибейтам для иностранцев решено все-таки запустить. Решение принято 28 февраля на заседании проектного комитета правительства по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщают «Ведомости». Минэкономразвития подтвердило информацию о том, что ведомство получило поручение начать программу в пилотном режиме. На это будет выделено 70 млн рублей.

С программой адаптации российского контента для зарубежных рынков все гораздо печальнее. Сомнений в ее эффективности у нового правительства еще больше. Напомним, ранее планировалось выделить на эти цели 300 млн в 2019 году и 950 млн в 2020 году. Но, похоже, на данном этапе, денег на адаптацию решено не выделять.

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02.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости, ТАСС