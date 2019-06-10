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Минкультуры призвало регионы активнее вводить систему рибейтов

Владимир Мединский пообещал помогать с развитием данного начинания

Владимир Мединский, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал региона регионы быть активнее в введении рибейтов. Об этом министр культуры заявил в ходе дискуссии «Главные роли кинопроизводства в России». Министерство культуры готово оказывать максимальную поддержку для введения и функционирования этой системы.

При этом, Мединский отметил, что рибейты нужно распространить и на иностранных кинопроизводителей. «Мы готовы максимально помогать − и системно, и в ручном режиме, чтобы снимали у нас... Надо, чтобы иностранцы снимали все у нас», − цитирует министра ТАСС. − Давайте делать для этого все возможное».

При этом, Мединский отметил, что в России система возвратов буксует из-за того, что регионы жалуются на нехватку денег и не предпринимают никаких действий. «Честно скажу, хоть бы один министр культуры, хоть бы один губернатор пришел ко мне и сказал: "Страстно хочу рибейты, мечтаю, чтобы не в Дубровнике снимали, дорисовывая замки, а у меня. Но денег в бюджете не хватает. Давайте договоримся − вы мне дадите субсидию на строительство сельских ДК дополнительно, а я за это затащу к себе «Игру престолов» или компанию из Голливуда», − добавил министр, отметив, что региональным властям нужно проявлять инициативу. В качестве примера он привел Казахстан, где недавно приняли решение о 30-процентном рибейте.

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10.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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