«Лед» установил рекорд кассы первого дня среди российских фильмов

Согласно предварительным данным компании WDSSPR – прокатчика фильма ЛЕД, заработав 14 февраля в России 89,7 млн рублей, а с учетом СНГ – 93,3 млн рублей, картина в обоих случаях установила рекорды первого дня проката среди отечественных проектов.

До этого рекордсменом был фильм ВИЙ 3D, стартовавший 30 января 2014 года с результатом 88,9 млн рублей с учетом стран СНГ. При этом в СНГ 29 января у картины Олега Степченко прошли превью-показы, принесшие 2,4 млн рублей.

Также стоит отметить, что новинка была очень хорошо встречена зрителями. Ее пользовательский рейтинг на сайте «КиноПоиск» на данный момент составляет 7,2 балла из 10-ти.

Рекордный старт картины для БК прокомментировал генеральный директор WDSSPR Антон Сиренко:

«Скажу откровенно, мы не ожидали столь высоких сборов на старте. Даже учитывая, что фильм выходит в День всех влюбленных, наши прогнозы колебались в районе миллиона долларов. Получилось значительно больше, чему я крайне рад. Но принимать поздравления, мне кажется, немного преждевременно. Все-таки это только начало пути релиза, очень важный, но лишь первый этап – как первая ступень ракеты, которая поднимает ее на определенную высоту. Наша маркетинговая кампания не достигла еще и середины, так что основные победы, надеюсь, у картины еще впереди. Что особенно меня радует – замечательный «сарафан». Судя по отзывам, фильм вызывает сильные эмоции – или очень нравится, или крайне не нравится, а это – залог долгой жизни в прокате».

15.02.2018 Автор: Семен Брожитов