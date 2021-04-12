Red Carpet Studio получила эксклюзивные права на проведение фестиваля «Короче»

Генеральный директор компании Red Carpet Studio – российский продюсер Антон Калинкин продолжает расширять свои активы. Он является учредителем Ассоциации производителей web-контента и Национальной премии в области веб-индустрии. А также создателем первого в России международного фестиваля веб-сериалов Realist, который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде. Также в сентябре этого года Антон Калинкин приобрел права на проведение фестиваля веб-сериалов в Берлине Berlin WebFest. Теперь Red Carpet Studio займется организацией фествиаля короткометражного кино «Короче» в Калининграде.

«Для нас большая честь получить в управление такой значимый индустриальный кинофорум, − говорит владелец Red Carpet Studio Антон Калинкин. − Фестиваль «Короче» стал первым шагом в большом кино для многих уже ставших известными режиссеров. Мы надеемся, что будем и дальше продолжать традиции этого прекрасного киносмотра, а его идейных вдохновителей – Станислава Воскресенского и Светлану Дрыгу – мы приглашаем стать постоянными члена попечительского совета».

Фестиваль короткометражного кино «Короче» проходит с 2013 года. На участие в основном конкурсе могут претендовать игровые, документальные и анимационные картины, снятые на русском языке хронометражем от 3 до 15 минут. Призы вручаются в следующих номинациях – «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Спецприз». Лучшая картина получает «Гран-при». В жюри фестиваля в разные годы входили Елена Лядова, Петр Буслов, Александр Цыпкин, Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Борис Хлебников, Евгений Гришковец и другие. Генеральным продюсером фестиваля все годы являлась Светлана Дрыга.

«Я рада передать фестиваль команде, которая имеет опыт проведения международных киносмотров, − говорит Светлана Дрыга. – У меня родилась дочь, и я планирую больше времени посвящать семье. А в работе хочу сосредоточиться на культурных проектах у нас в Ивановской области».

Главная задача смотра – продвижение молодых авторов со всей страны, возможность для них представить свои работы продюсерам и попасть в большое кино. Ежегодно фестиваль получает более 2000 работ из всех регионов России. Победителями «Короче» становились режиссеры Роман Артемьев, Кирилл Васильев, Руслан Братов, Никита Тамаров, Алексей Нужный. В 2016 году в российский прокат вышел альманах «Короче», где собраны лучшие фильмы фестиваля.

«Девиз нашего фестиваля – «Короткий путь в большое кино», − говорит президент фестиваля «Короче» Сергей Сельянов. – И он работает. За восемь лет существования нашего смотра мы помогли многим талантливым режиссерам найти свой путь в кино».

Прием работ на участие в основной программе IX Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» уже открыт. Подать заявку можно на сайте, заполнив форму.

В этом году фестиваль пройдет в Калининграде 20 по 22 августа.

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12.04.2021 Автор: Артур Чачелов