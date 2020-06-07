Обзор изменений графика релизов России за неделю с 1 по 7 июня

Прошедшая неделя принесла несколько хороших новостей, касающихся будущего кинопрока, а потому новости об изменениях графика релизов пошли активнее. Так, компания Sony заявила, что первым российским фильмом посткарантинного проката станет комедия ХЭППИ-ЭНД. Дистрибьютор объявил о выпуске картины 16 июля 2020 года. Кроме того, компания заявила три новинки российского производства, о которых пока мало что известно. На 14 февраля 2021 года встала комедия РАШН ЮГ, на 8 марта 2021 года проект 9 ПЕСЕН, и на 26 декабря 2021 года − лента под названием ВАСИЛИЙ.

С графиком работы в посткарантинный период определилась компания «Парадиз». На 11 и 18 июня у дистрибьютора заявлены проекты ДИКАЯ РОЗА (Wild Rose) и ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ (After Midnight), однако шансов, что они пойдут в кинопрокат очень мало. Если кинотеатры не откроются, компания, видимо, выпустит летны в онлайн, как делала с ранее заявленными релизами. А вот у фэнтези АРТУР И МЕРЛИН шансов появиться на большом экране гораздо больше: накануне он переехал на 25 июня. На 2 июля встал боевик ОТРЯД ФОКСТРОТ (Foxtrot Six), на 9 июля − триллер БЕККИ (Becky), на 16 июля − казахстанский эпос ТОМИРИС, на 23 июля − военный хоррор ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ (Ghosts Of War), а на 30 июля − драма с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ (Waiting for Barbarians). 6 августа встал хоррор АМУЛЕТ (Amulet), на 13 августа сразу два релиза − религиозная драма ФАТИМА (Fatima) и криминальная драма с Микки Рурком НОЧНАЯ РАБОТА (Night Walk). 20 августа компания представит комедию БЕЛЫЕ ПРИВЫЧКИ, а 27 августа − триллер с Ольгой Куриленко ЗАЛИВ ТИШИНЫ (The Bay of Silence). Первым новым осенним релизом «Парадиза» будет драма HERE ARE THE YOUNG MEN, которую выпустят 10 сентября, а 24 сентября выйдет хоррор THE PALE DOOR. На 8 октября перебрался комедийный боевик КУНГ ФЬЮРИ 2, а на 8 октября − мультфильм ОТ ВИНТА 2.

«Ракета Релизинг» также определилась с датами выпуска отложенных проектов. Аниме HUMAN LOST: ИСПОВЕДЬ НЕПОЛНОЦЕННОГО ЧЕЛОВЕКА встало на 23 июля. На 6 августа закрепился хоррор СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ НА НОЧЬ. Еще один фильм ужасов из пакета компании − МОРГ − занял 17 сентября.

«Кинологистика» также определилась с графиком выпуска проектов после открытия кинотеатров. 16 июля компания выпустит триллер МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ, а 23-го − ленту СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ. На 30 июля встали проекты СПАСТИ ПАНДУ и ПРИЗРАКИ. 13 августа занял хоррор СЫН ДЬЯВОЛА, а 3 сентября − японская военная драма В ПЛЕНУ У САКУРЫ. На 10 сентября заявлена новинка пакета − немецкий семейный релиз МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ (Double Trouble and the Magical Mirror). 17 сентября компания предложит кинотеатрам мультфильм ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ПИРАТЫ ОСТРОВА СОКРОВИЩ, а 24 сентября − хоррор ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА. 1 октября выйдет отечественная военная драма КЛЯТВА. 15 октября выпустят мультфильм МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ. На 22 октября встала новинка пакета − японский хоррор ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (Sadako), а на 29 октября еще одна новинка − УЖАС ВНУТРИ СТЕН (Behind the Walls). 5 ноября «Кинологистика» выпустит новое немецкое семейное фэнтези МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИЦЫ (4 Enchainted Sisters). На 12 ноября заявили новый проект ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. АКВАПАРК (Aquaslash), а на 19 ноября − семейный проект В СТРАНЕ ФЕЙ (Faunutland and The Lost Magic).

Новый дистрибьютор World Pictures перенес релиз хоррора ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ на 16 июля. Стоявший там до этого фильм ужасов ЛОВЕЦ СНОВ перебрался на 6 августа. Кроме того, компания заявила три новинки: на 20 августа встал аниме НА ТВОЕЙ ВОЛНЕ (Ride your Wave), 10 сентября выйдет аргентинская комедия с Натальей Орейро СУПЕР КРЕЙЗИ (Re Loca), а 24 сентября − американский проект с Винсом Воном, Лиамом Хемсвортом и Джоном Малковичем КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ (Arkansas).

«Наше кино» нашло новую дату для выпуска своего мультфильма ФЕИ И ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ. Теперь он выйдет 23 июля 2020 года.

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07.06.2020 Автор: Артур Чачелов