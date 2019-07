Обзор изменений графика релизов России за неделю с 1 по 7 июля

Прошедшая неделя принесла в грфик релизов множество интересных изменений. Так, WDSSPR поставила на 12 декабря 2020 года приключенческий фильм ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (Jumanji 2: The Next Level). Кроме того, в пакете компании появился сиквел фильма ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД, который выйдет в российский прокат 24 октября 2019 года.

«Централ Партнершип» поменяла даты для некоторых релизов студии Paramount. Хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2 переместился на 19 марта 2020 года, проект ГУБКА БОБ 3 − передвинулся с 4 июня на 28 мая 2020 года, а экшн БРОСОК КОБРЫ 3 ушел на 15 октября 2020 года. Кроме того, компания заявила несколько новинок: на 6 августа 2020 года встала фантастика INFINITE, на 12 ноября 2020 года − полнометражная версия популярного мультсериала CLIFFORD THE BIG RED DOG, на 17 декабря 2020 года − комедия ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2 (Coming to America 2), а на 21 января 2021 года − некий блокбастер, созданный Paramount и компанией Skydance.

«Капелла Фильм» внесла множество изменений в график своих будущих релизов. Хоррор МАЛЕНЬКОЕ КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ покинул 15 августа и встал на 1-ое, а 8 августа компания выпутит в прокат американскую комедию ПЛЮС ОДИН (Plus One). Дату 15 августа занял испанский фильм 7 СОЦИОПАТОВ, а на 9 сентября встала новинка − японское аниме СВЯЗАННЫЕ МИРЫ (Ashita sekai ga owaru to shite mo). 24 октября компания представит шведский триллер ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ, на 7 ноября переместился американский проект АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ. 28 ноября «Капелла» выпустит в прокат российскую новинку − фильм ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ.

Planeta Inform Film Distribution поставила на 29 августа комедию ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ (DeadTectives). На ту же дату переехали триллер «Экспоненты» ИГРА ГАННИБАЛА и анимация от «Русского репортажа» БУНЮЭЛЬ В ЛАБИРИНТЕ ЧЕРЕПАХ. Кроме того, «Русский репортаж» перенес релиз мультфильма ПРИНЦЕССА И ВОЛШЕБНЫЙ ПЛАНШЕТ с 12 сентября на 10 октября, а на 14 ноября запланировал выпуск в прокат драму Ксавье Долана МАТИАС И МАКСИМ (Matthias & Maxime). Кстати, это не единственный новый фильм данного режиссера, заявленный к прокату в России на прошлой неделе: 15 августа «Вольга» выпустит его англоязычный фильм СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА (The Death and Life of John F. Donovan).

«Кинологистика» убрала с ранее заявленных дат проекты СЛОН И БАБОЧКА, МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ, МЕДВЕЖОНОК БАМСИ и ПРОКЛЯТИЕ КРОВИ. Новые даты этих проектов не называются. Некоторые другие релизы компании также поменяли сроки выпуска. Так, хоррор ПЕСНЬ ДЬЯВОЛА переместился на 22 августа, лента КОРПОРАТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ переехала на 12 сентября, на 19 сентября встало австралийское фэнтези HARMONY, а на 26 сентября переместился мультфильм ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС. Анимационный проект УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ ушел на 7 ноября.

В графие релизов сразу два пополнения из числа альтернативного контента. 11 июля «Невафильм Emotion» покажет концерт THE CURE – ANNIVERSARY 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK LONDON, а 7 августа CoolConnection представит фильм-концерт BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ. ФИЛЬМ (Bring the Soul. The Movie).

07.07.2019 Автор: Артур Чачелов