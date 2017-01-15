Обзор изменений графика релизов c 1 по 15 января

Первые две недели нового 2017 года принесли сразу несколько значимых новостей, касающихся перемен в графике выпуска фильмов в России. Самый большой блок изменений заявлен у компании UPI, которая неожиданно для многих перенесла старт ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ с 2 февраля на 16-ое, столкнув ее с новой ОБИТЕЛЬЮ ЗЛА. Причины такого шага официально не объявлены, но многие наверняка догадались из-за какого российского блокбастера релиз Unversal нехотя сменил свою уютную дату. Освободившееся от основной премьеры 2 февраля поспешили занять независимые дистрибьюторы: «Вольга» перенесла туда релиз своего ГОЛОСА МОНСТРА, а «Экспонента» ОТПЕТЫХ НАПАРНИКОВ. А вот комедия БИТВА ПРЕПОДОВ от «Каро Премьер» с даты ушла. Временно «в никуда» также ушел ромком Тодоровского-младшего ЛАВСТОРИ от компании «25 этаж».

Переезд ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ далеко не единственная новость от UPI. Компания обновила планы на ближайшие четыре года, застолбив за собой несколько дат: так некая хулиганская комедия, у кторой пока нет официального названия выйдет 17 мая 2018 года. 23 августа того же года UPI выпустит новый мультфильм от анимационной студии LAIKA (названия у него пок тоже нет). На 14 марта 2019 год перенеслась премьера мультфильма DreamWorks Animation КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3. Через месяц после нее, 18 апреля 2019-го в прокат выпустят ФОРСАЖ 9, а еще два года спустя – 1 апреля 2021 года – ФОРСАЖ 10. 3 октября 2019 года Universal запланировала к выпуску еще один мультфильм DreamWorks Animation – созданный совместно с Китаем проект ЭВЕРЕСТ.

WDSSPR перенесла дату российского релиза Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ с 2 февраля на 8 марта. Лента попала во внеконкурсную программу Берлинского кинофестиваля, где в середине февраля и состоится ее мировая премьера. У нас же ровно в середине февраля, 16 числа, компанией «Парадиз» в прокат будет выпущен один из основных претендентов на «Оскар» – авторская драма ЛУННЫЙ СВЕТ. Ранее на этой дате стоял «Парадизовский» ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ, но теперь его отправили ждать 11 мая. На 8 июня «Парадиз» также заявил в своем пакете новый отечественный проект – ГРАФОМАНИЯ.

Под занавес новогодних каникул стал известен главный участник Новогодней битвы 2018 года. Это спортивная драма от студии ТРИТЭ и ВГТРК ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Прокатом фильма займется «Централ Партнершип», картину выпустят 28 декабря 2017 года.

15.01.2017 Автор: Артур Чачелов