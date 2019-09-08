Обзор изменений графика релизов России за неделю с 2 по 8 сентября

Первая осенняя неделя принесла несколько очень интересных новостей о планах российских дистрибьюторов. Так, к примеру, компания «Централ Партнершип» заявила на 16 апреля 2020 года релиз биографической спортивной драмы Алексея Учителя СТРЕЛЬЦОВ с Александром Петровым в главной роли. WDSSPR перенесла релиз отечественного хоррора ТВАРЬ с 26 сентября на 28 ноября 2019 года.

Fox убрал с 24 октября 2019 года ленту НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО. UPI убрала с ранее заявленных дат проекты HARRIET и QUEEN & SLIM. Они были запланированы на 23 и 30 января 2020 года. На 23 января встал фильм ужасов МАЯК (Lighthouse) с Уиллемом Дефо и Робертом Паттисоном. Кроме того, на 7 мая компания заявила комедию COVERS. Обе новинки выходят под брендом Focus Features.

«Наше кино» поменяло дату выпуска сразу нескольких зарубежных мультфильмов из своего пакета. Проект ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА ушел с 7 ноября 2019 года на 23 января 2020-го, а мультфильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ переехал с 6 февраля 2020 года на 23 марта. Дату 6 февраля занял новый отечественный мультфильм ГНОМЫ В ДЕЛЕ.

Bazelevs заявил на 7 ноября 2019 года российскую комедию НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ. «Вольга» поставила на 28 ноября новинку − французскую ленту ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (La Belle Epoque), главные роли в котором исполнили Даниель Отой, Гийом Кане и Фанни Ардан. TenLetters перенесла релиз боевика КОКАИНОВЫЙ БАРОН на 24 октября 2019 года. «ПРОвзгляд» перенес релиз ленты МОЯ СОБАКА − ИДИОТ с 31 октября 2019 года на 30 января 2020 года. Компания Cineticle Films заявила на 7 ноября немецкую драму ТРИНАДЦАТЬ (Dreissig), а на 5 декабря американскую инди-драму ТЕМНАЯ НОЧЬ.

Сразу три новинки появились в пакете компании «Русский репортаж». На 9 января 2020 года встала испанская комедия ПРЕИМУЩЕСТВА ПУТЕШЕСТВИЙ ПОЕЗДАМИ (Ventajas de Viajar en Tren), на 6 февраля − бразильская драма НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ (A Vida Invisível), а на 12 марта дистрибьютор заявил французскую ленту ONLY THE ANIMALS (Seules les bêtes).

Компания «Маурис Филм» объявила о выпуске в кинотеатры легендарной МАТРИЦЫ. Фильм выходит на российские экраны в современном цифровом формате 4К 14 октября 2019 года. А 3 октября в кинотеатрах появится еще один фильм-легенда − «Искусство кино» выпустит в прокат совесткий кинохит КАЛИНА КРАСНАЯ.

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08.09.2019 Автор: Артур Чачелов