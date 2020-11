Обзор изменений графика релизов России за неделю с 2 по 8 ноября

Прошедшая неделя принесла множество новостей, касающихся графика релизов. Особую активность проявила компания «Централ Партнершип». Дистрибьютор определился с новыми датами проектов КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? и ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ. Первый встал на 11 февраля 2021 года, второй − на 18 февраля (но у него будет превью с 14 февраля). Также объявлена новая дата выхода проекта Данилы Козловского о вампирах и революции КАРАМОРА. Ленту выпустят в кинопрокат 16 сентября 2021 года. Кроме того, компания заявила на 28 октября 2021 года новый хоррор ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН.

«Каропрокат» заявил на 28 января 2021 года военную драму ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ.

Много перемен и у компании «Экспонента». Дистрибьютор перенес на 3 декабря фильм ШИРЛИ. Стоявший там хоррор ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ перебрался на 17 декабря. Занимаший эту дату фильм ужасов УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА ушел на 14 января 2021 года. На 24 декабря 2020 года пришел семейный проект ПОДАРОК ОТ КОТА БОБА. На 4 февраля 2021 года перебрался фильм с Джонни Деппом ВЕЛИКИЙ (бывш. МИНАМАТА). И, наконец, новую дату выхода определили комедии ТОСТ − лента выйдет 25 марта 2021 года.

Сразу несколько проектов дополнили уикенд 10 декабря. MEGOGO Distribution перенесла сюда мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ, «Парадиз» − комедию БАРАНЫ, Planeta Inform Film Distribution заявила семейный проект ПИРАТЫ ПО-СОСЕДСТВУ (Pirates Down the Street), а Magic Film Company − российскую семейную комедию ОСТРОЖНО, ДЕТИ. Кроме того, на 10 декабря компания UMS Films поставила китайский фильм-катастрофу НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ (Skyfire). Другой новый релиз этой компании − комедия ДА, БОЖЕ, ДА (Yes, God, Yes) − заняла 26 ноября. На 26 ноября также встал российский проект ДОЧЬ РЫБАКА компании Reflexion Films.

«Пионер» перенес релиз проекта МАРЖЕЛА с 3 на 17 декабря 2020 года. Балет РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА перебрался на 24 декабря. Итальянская картина МОЙ БРАТ СУПЕРГЕРОЙ встала на 25 февраля 2021 года.

MVK перенес релиз мультфильма ОГОНЕК-ОГНИВО с 3 декабря на 4 февраля 2021 года. «Про:взгляд» перенес релиз итальянского проекта ФАМИЛЬНЫЙ УЗЕЛ на 8 апреля 2021 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

08.11.2020 Автор: Артур Чачелов