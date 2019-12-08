Обзор изменений графика релизов России за неделю с 2 по 8 декабря

Прошедшая неделя, благодаря форуму «Российский кинобизнес», принесла множество новостей, касающихся графика релизов. Компании, особенно независимые, активно уточняли этот график, меняя даты имеющимся проектам и заявляя новинки. Но были новости и от мейджоров. Так, ЦПШ перенесла релиз комедии Paramount ИГРЫ С ОГНЕМ на 6 февраля. 13 февраля компания выпустит в прокат ленту Lionsgate СКАНДАЛ (Bombshell), а 5 мая в кинотеатрах появятся ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ. Российский хоррор ВДОВА переехал на 23 июля.

Megogo Distribution 9 января 2020 года выпустит в прокат фрако-бельгийскую комедию ГОРЯЧИЕ МАМОЧКИ (MILF). Стоявший ранее на этой дате проект МОЙ ШПИОН переехал на 12 марта. Заявлявшийся ранее на этой дате боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР выйдет на другом уикенде. На каком − не уточняется. Кроме того, дистрибьютор заявил две новинки пакета 2020 года. На 20 февраля встал скандинавский семейный проект КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ (Kaptein Sabeltann og den magiske diamant), а на 4 июня немецкий мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ (Dreambuilders). Новая дата появилась у еще одного анимационного проекта прокатчика − мультфильм ЧУДО-КУРИЦА встал на 16 апреля.

Planeta Inform Film Distribution поставила на 19 декабря биографическую драму НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ. «Кинолэнд» передвинул проект ДЕЛО КОЛЛИНИ с 1 на 7 января 2020 года. Стоящий там ранее фильм 10 МИНУТ СПУСТЯ ушел из графика, как и стоявший на 27 февраля мультфильм НИНДЗЯ В КЛЕТОЧКУ. Его место занял мультфильм В СТРАНЕ ЧУДЕС. «Русский репортаж» перенес релиз фильма СВИСТУНЫ на 20 февраля.

«Парадиз» поменял местами даты выпуска хоррора ЦВЕТ ИЗ ДРУГИХ МИРОВ и драмы ПЕСНЯ ИМЕН. Первый теперь выйдет 16 января, а второй − 13 февраля. Magic Film Company перенесла даты выпуска нескольких релизов. Мультфильм РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ переехал на 16 января, семейный проект ЧУДО ДЕТКИ. НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ − на 27 февраля, а лента 10 СВИДАНИЙ − на 5 марта.

Компания «Престиж кино» поставила на 5 марта российский документальный проект ПРОЩАНИЕ СО СТАЛИНЫМ. «Наше кино» поставило на 16 апреля мультфильм СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (Pets United). Компания Capella Film перенесла на 9 апреля релиз фильма ДЕВУШКА ГРЕЗ. А на 7 мая у дистрибьютора встал новый хоррор ПРИДИ КО МНЕ (The Other Lamb).

A-One Films заявил несколько новинок пакета. На 13 февраля встал фильм Луки Гуаданино НЕВЕРОЯТНАЯ (The Staggering Girl) с Джулианой Мур в главной роли. 19 марта в прокат выпустят фильм Григория Добрыгина SHEENA667, а 9 апреля новый проект Гаспара Ноэ LUX AETERNA. 14 мая компания предложит зрителям австралийскую драму МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ (Babyteeth).

«Ракета Релизинг» перенесла на 19 марта анимэ HUMAN LOST: ИСПОВЕДЬ НЕПОЛНОЦЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. Кроме того на 16 апреля компания заявила итальянский хоррор ГОСПОДИН ДЬЯВОЛ (Il Signor Diavolo), а на 20 июня − фильм ужасов из Парагвая МОРГ (Morgue). Хоррор СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ НА НОЧЬ перебрался с февраля на 7 мая.

Интересную новость принесла кинопрокатная компания «ПРОвзгляд». 16 января 2020 года она выпустит в прокат фантастический триллер-боевик СКВОЗЬ СНЕГ (Snowpiercer) 2013 года от корейского режиссера Пон Чжун Хо, автора фильма ПАРАЗИТЫ.

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08.12.2019 Автор: Артур Чачелов