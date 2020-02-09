Обзор изменений графика релизов России за неделю с 3 по 9 февраля

Прошедшая неделя принесла массу интересных новостей, касающихся графика релизов России. Подтвердилась информация, что с марта все бывшие релизы Fox у нас будет выпускать Disney Studios. Она уже прислала обновленный график выхода картин. На 17 сентября окончательно закрепился KING'S MAN: НАЧАЛО, а на 12 ноября заявлен новый проект Уэса Андерсона THE FRENCH DISPATCH. ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ Стивена Спилберга переехала с 17 декабря 2020-го на 21 января 2021 года. Кроме того, 23 апреля 2020 года у компании выйдет отечественный документальный проект ПОЛЕТ НАД РОССИЕЙ (он к бывшему Fox не относится).

«Централ Партнершип» поставила на 1 апреля российскую комедию НЕПОСРЕДСТВЕННО, КАХА!, основанную на популярном YouTube-влоге. Кроме того, компания перенесла релиз голливудской комедии ЛЮБОВНИЧКИ (ранее известной как Lovebirds) на 11 июня.

Megogo Distirbution перенесла релиз комедии АГЕНТ ЛЕВ на 16 апреля 2020 года. Кроме того, с 25 июня на 3 сентября у нее переехал боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР. Его старую дату заняла новинка − триллер ГРЕНЛАНДИЯ (Greenland).

«Экспонента» заявила на 7 мая 2020 года новый фильм Дэвида Эйра THE TAX COLLECTOR. Стоявший ранее на этой дате хоррор БУГИМЕН перебрался на 28 мая. Другой хоррор ТОЛМЭН встал на 25 июня.

Capella Film поставила на 12 марта 2020 года французскую комедию ХОРОШИЙ ДОКТОР (Docteur?), а стоявший на этой дате ранее фильм ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ переехал на 26 марта. Indian Films заявила на 19 марта индийский хоррор ТЬМА (Kaaal).

MVK поставил на 8 октября мультфильм ОГОНЕК-ОГНИВО. А на 22 октября встало сразу две новинки − российская драма ДОКТОР ЛИЗА от компании «Белые ночи» и испанский триллер ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ (Cross the Line) от компании «Русский Репортаж».

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09.02.2020 Автор: Артур Чачелов