Обзор изменений графика релизов с 3 по 9 апреля

Киностудия Paramount определилась с датами некоторых своих релизов аккурат перед началом профессионального форума-выставки CinemaCon. А на прошлой неделе эти картины появились и в планах российского дистрибьютора, компании «Централ Партнершип». Блок новинок достаточно велик, почти все они пока без официального русского названия. Так, 29 марта 2018 года в прокат выйдет комедия с Джонни Ноксвиллом ACTION POINT, а 12 апреля того же года – триллер с Эмили Блант A QUIET PLACE. С 12-го на 9 августа 2018 года переезжает полнометражный мультфильм ПАРК АТТРАКЦИОНОВ, открывающий большой блок будущих совместных проектов с телеканалом Nickelodeon. Еще один большой мультфильм, основанный на проектах канала, выйдет в российский прокат 21 марта 2019 года. Премьера мультфильма ГУБКА БОБ 3 перенесена с 14 февраля 2019 года на 1 августа 2019-го. 6 февраля 2020 ЦПШ выпустит полнометражную версию мультсериала LOUD HOUSE, а 30 июля того же года выйдет еще один художественно анимационный проект на основе бренда от Nickelodeon. Официального названия у него пока нет.

Еще одной новинкой от ЦПШ стала российская комедия ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ режиссера Карена Оганесяна. Ее выход в прокат запланирован на 21 сентября 2017 года. А вот комедия с Эми Шумер и Голди Хоун МАТЬ И ДОЧЬ ЕЕ от компании Fox из российского графика релизов временно выпала. Она была запланирована на 11 мая, но новая дата будет объявлена дополнительно.

Сразу несколько новостей о новинках и переездах релизов пришло от компании «Люксор». 18 мая она выпустит в прокат американский проект ЖМОТ, а 6 июля – подводный триллер НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ. На 20 июля встал немецкий мультфильм RABBIT SCHOOL, а 7 сентября – триллер КВЕСТ. Компания «Экспонента» перенесла дату выпуска ленты ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ с 15 июня на 18 мая 2017 года. На прежнюю июньскую дату этого релиза переместился испанский фантастический фильм ОРБИТА 9.

Компания АКМ поменяла местами даты выпуска британской драмы с Орландо Блумом ОТСТУПНИК и исторического военного триллра АНТРОПОИД. Первый встал на 8 июня 2017 года, второй – на 22 июня. Кроме того, в планах компании появилась новинка: российская мелодрама Я БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ, МОЖНО? Она выйдет в прокат 25 мая. Еще одна российская новинка на прошедшей неделе была заявлена компанией «Каропрокат»: 3 мая 2018 года она выпустит историческую драму с Константином Хабенским СОБИБОР.

Сразу четыре новинки были заявлены компанией «ПРОвзгляд». Уже 18 мая она выпустит в прокат французскую комедийную драму МИСТЕР И МИССИС АДЕЛЬМАН, затем – 29 июня – свадебную комедию ДЕНЬ ИКС. На 20 июля запланирован старт австралийского триллера БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ, а 7 сентября – звездного триллера с участием Ричарда Гира УЖИН.

Компания A-One Films перенесла выпуск французской драмы с Катрин Денев Я И ТЫ с 27 апреля на 11 мая 2017 года. Зато в апрельском расписании появился документальный фильм АУСТЕРЛИЦ от компании «Синедок». Лента выйдет в прокат 13 апреля.

09.04.2017 Автор: Артур Чачелов