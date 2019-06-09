Обзор изменений графика релизов России за неделю с 3 по 9 июня

Прошедшая неделя принесла несколько важных новостей, касающихся графика релизов. Так, например, прибавление случилось в списке участников ближайшей новогодней битвы. UPI переставила на 2 января 2020 года мюзикл КОШКИ. Кроме того, у дистрибьютора переехал семейный приключенческий экшн THE VOYAGE OF DOCTOR DOLITTLE: он занял 20 февраля 2020 года, а стоявшая там до этого военная драма 1917 ушла на 5 марта.
WDSSPR поставила на 5 сентября 2019 года новый фильм Валерия Тодоровского ОДЕССА. 24 сентября 2020 года в прокат выйдет экранизация романа Евгения Замятина МЫ от компании «Большое кино» и «Централ Партнершип». «Каро Премьер» переставила релиз фэнтези АКИРА (Akira) с 13 на 20 мая 2021 года.
Megogo Distribution поменяла местами даты выпуска триллера АНГЕЛ МОЙ и комедии МОЙ ШПИОН. Первый теперь запланирован на 15 августа, а второй − на 29 августа. Кроме того, на новую дату переехал хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. Лента выйдет 21 ноября.
«Кинолэнд» перенес старт драмы АКУЛЫ с 20 июня на 5 сентября. А на 19 сентября у компании заявлена новинка пакета − немецкий триллер ДЕЛО КОЛЛИНИ (Der Fall Collini). На 11 октября перебрался мультфильм ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ. 21 ноября компания выпустит канадский хоррор БЕШЕНАЯ (Rabid). 5 декабря в ее планах датский мультфильм НИНДЗЯ В КЛЕТКУ (Checkered Ninja)
«Кинологистика» перенесла выпуск хоррора ВЕЛЬЗЕВУЛ с июня на 1 августа 2019 года. На эту же дату переехала комедия компании «Русский репортаж» КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИОН (ранее известная как ПАДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ИМПЕРИИ). Кроме того, «Русский репортаж» заявил две новинки пакета: на 26 сентября встала бразильская мелодрама НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ (A Vida Invisível), а на 5 декабря − франко-румынский проект СВИСТУНЫ (The Whistlers). Фильмы принимали участие в недавнем Каннском кинофестивале.
Компания Indian Films заявила на 27 июня черную криминальную комедию СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА (Andhadhun).
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09.06.2019 Автор: Артур Чачелов
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