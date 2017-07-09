Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 3 по 9 июля

Прошедшая неделя прошла относительно спокойно: никаких крупных и основополагающих изменений в графике релизов в России не произошло. Тем не менее, независимые дистрибьюторы кое-какую активность все-таки проявляли. Так, компания «Вольга» заявила в своих планах новый фильм ужасов ВИНЧЕСТЕР с участием Хелен Миррен. Эта лента появится в кинотеатрах 1 марта 2018 года. Кроме того, прокатчик перенес дату выпуска мультфильма ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ с 5 октября на 7 сентября 2017-го. Поменял дату выхода и еще один анимационный фильм, но на этот раз из пакета «Нашего кино»: ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР переехал с 31 августа 2017 года на 1 февраля 2018-го.

Интересной массовому зрителю новинкой может стать боевик ОХРАННИК с участием Антонио Бандераса, от продюсеров ПАДЕНИЯ ЛОНДОНА. Эта лента обосновалась в пакете «Кинологистики», которая выпустит ее в прокат 3 августа 2017 года. Сразу три новых фильма в своем пакете заявила кинопрокатная компания «Ракета Релизинг». Все они запланированы к выпуску в 2017 году. 10 августа в кинотеатры выйдет криминальная драма с Робертом Паттинсоном ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ, 7 сентября – немецкая лента с Тилем Швайгером ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА и, наконец, 9 ноября – анимация для взрослых ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ.

«Центр документального фильма» анонсировал на 23 ноября 2017 года выпуск проекта ОПЕРА. И, наконец, A-One Films перенесла дату старта фильма КВАДРАТ, победившего на Каннском кинофестивале в этом году. Вместо 24 августа 2017 года он выйдет в кинотеатры страны 7 сентября.

09.07.2017 Автор: Артур Чачелов