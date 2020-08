Обзор изменений графика релизов России за неделю с 3 по 9 августа

За прошедшие семь дней графики релизов российских дистрибьюторов претерпели множество изменений. Так, основной новостью в начале недели стала информация от Disney Studios о том, что фильм МУЛАН уходит с 20 августа и, возможно, вообще не выйдет в кинотеатрах. Тогда же молодежный триллер НОВЫЕ МУТАНТЫ переместили на 3 сентября. Однако спустя пару дней все снова поменялось: выяснилось, что российский Disney все же намеревается выпускать МУЛАН на большие экраны и хочет сделать это на уикенде 3 сентября. В этом случае простоявшие там пару дней НОВЫЕ МУТАНТЫ снова переносятся, но пока не очень понятно на какую дату. При этом, официальной информации с подтверждением изменений расклада на уикенде 3 сентября от дистрибьютора так и не поступило.

«Централ Партнершип» подтвердила кинотеатральный релиз хоррора от Lionsgate АНТЕБЕЛЛУМ (на неделе стало известно, что в США он выйдет сразу на PVOD). У нас лента нашла себе новую дату − 17 сентября.

Проект НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 от UPI покинул дату 27 августа. Новая пока не сообщается. «Каропрокат» заявил сразу несколько новинок российского производства. 8 октября выйдет комедия СЕКРЕТ, 22 октября − проект ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА, на 12 ноября встал триллер ЭФФЕКТ НАБЛЮДАТЕЛЯ, а на 26 ноября − мелодрама ИВАНОВО СЧАСТЬЕ.

MEGOGO Distribution перенесла боевик ЛЬВИЦА на 24 сентября. MEGOGO Studios перенесла релиз триллера СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ с 24 сентября на 8 октября 2020 года. «Каскад фильм» перенес релиз триллер УБИЙСТВА ПО ОТКРЫТКАМ на 13 августа. А 27 августа компания выпустит в прокат экшн-боевик с участием Мэла Гибсона СИЛА СТИХИИ.

«Экспонента» перенесла релиз проекта 50 ОТТЕНКОВ ТОКИО на 17 сентября. Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 перебрался на 24 сентября. Релиз фэнтези ПАПИНА ДОЧКА переносится на 1 октября. На 8 октября переместился хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА, а лента КАПОНЕ: ЛИЦО СО ШРАМОМ − на 22 октября.

World Pictures перенесла релиз аргентинской комедии СУПЕР КРЕЙЗИ на 17 сентября, а корейской экшн-комедии ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА − на 24 сентября. Хоррор ЛОВЕЦ СНОВ ушел на 1 октября, а 15 октября компания выпустит комедию КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ. Мультфильм СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ перебрался на 5 ноября, а аниме НА ТВОЕЙ ВОЛНЕ − на 26 ноября.

«Парадиз» перенес даты выхода нескольких картин и заявил пару новинок. На 17 сентября переместилась комедия БЕЛЫЕ ПРИВЫЧКИ. На 1 октября переехал проект ЗА ПРИЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ, на 8 октября компания поставила новинку − режиссерский дебют Вигго Мортенсена ПАДЕНИЕ (Falling), а на 22 октября перебралась лента ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ. Триллер ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА встал на 12 ноября, а 26 ноября заняла еще одна новинка − военная драма ШЕСТЬ МИНУТ ДО ПОЛУНОЧИ (Six Minutes to Midnight). Драматический триллер с Марго Робби СТРАНА ГРЁЗ переехал на 10 декабря. Мультфильм ОТ ВИНТА 2 выпустят на экраны 1 января 2021 года. 7 января 2021 года у компании планируется релиз хоррора THE DEVIL'S LIGHT. На 11 марта 2021 года переехал боевик КУНГ ФЬЮРИ 2, а дату 18 марта 2021 года занял мультфильм НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО.

Дистрибьютор «Белые ночи» заявил на 17 сентября романтическую драму с Лиамом Нисоном СДЕЛАНО В ИТАЛИИ (Made in Italy). «Пионер» перенес релиз комедии ХАНДРА с 24 сентября на 1 октября 2020 года. LOONAFILM перенесла релиз проекта СПАЙС БОЙЗ с 17 сентября на 22 октября.

CoolConnections заявил на 11 августа документальный проект БУДЬ СОБОЙ: НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АЛИС ГИ-БЛАШЕ (Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché), а на 10 сентября встал фильм-концерт BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ (BTS: Break the Silence).

09.08.2020 Автор: Артур Чачелов