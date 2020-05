Изменения в графике релизов России за неделю с 4 по 10 мая

Прошедшая рабочая неделя выдалась короткой, а потому новостей об изменениях в графике релизов России совсем мало. В основном они связаны с проектами студии Lionsgate, которые недавно обрели новые даты старта в США. Теперь опроделенность возникла и у нас.

Самый большой блок проектов от этой компании находится в пакете «Централ Партнершип». Так, хоррор АНТЕБЕЛЛУМ занял 20 августа 2020 года, ПИЛА: СПИРАЛЬ переехала на 20 мая 2021 года, а ДЖОН УИК 4 − на 26 мая 2022 года. Кроме того, ЦПШ заявила новинку 15 июля 2021 года в России выйдет комедия Lionsgate БАРБ И СТАР ЕДУТ В ВИСТА ДЕЛЬ МАР (Barb and Star Go to Vista Del Mar).

Еще один крупный релиз голливудского мини-мейджора оказался в пакете компании «Наше кино». Это научно-фантастический проект VOYAGERS. Он выйдет в прокат 26 ноября 2020 года.

Ранее с датами релизов Lionsgate определилась MEGOGO Distribution. Она поставила на 29 октября 2020 года ленту с Хиллари Суонк FATALE. Экшн-триллер THE ASSET переехал на 22 апреля 2021 года, а криминальная комедия ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА − на 19 августа 2021 года.

10.05.2020 Автор: Артур Чачелов