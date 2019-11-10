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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 4 по 10 ноября

Новости от UPI, «Каропроката», «Кинолэнда» и других

Постпраздничная неделя не привнесла кардинальных изменений в график релизов России. Однако новости о премьерах, отменах и переносах дат выпуска картин все же были. Так, UPI убрала с уикенда 7 мая 2020 года комедию БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 3. Новая дата выпуска этого фильма не сообщается. Кроме того, компания поменяла местами даты релизов ленты с Томом Хэнксом NEWS OF THE WORLD и проекта с Мэттом Дэймоном, который пока значится как UNTITLED TOM MCCARTHY PROJECT. Первый теперь встал на 7 января 2021 года, второй − на 28 января того же года.    

Один из участников новогодней битвы стартует раньше. «Каропрокат» перенес дату выпуска мультфильма ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ с 26-го на 21 декабря 2019 года. 

«Кинолэнд» убрал из графика релизов мультфильм ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ. Он был заялен на 7 ноября 2019 года. Другие релизы компании обрели новые даты: на 9 января встал криминальный триллер 10 МИНУТ СПУСТЯ, на 27 февраля − мультфильм НИНДЗЯ В КЛЕТОЧКУ, а на 9 апреля − анимэ В СТРАНЕ ЧУДЕС.  

«Экспонента» убрала с даты 12 декабря фильм ТАНЕЦ С САБЛЯМИ. Новая дата релиза картины пока не сообщается. ЦДК заявил на 14 ноября документальный проект АНАТОЛИЙ КРУПНОВ. ОН БЫЛ.

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10.11.2019 Автор: Артур Чачелов

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