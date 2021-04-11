Обзор изменений графика релизов России за неделю с 5 по 11 апреля

Прошедшая неделя довольно заметно изменила график релизов России. Новости приходили как от мейджоров, так и от независимых компаний. Так, Disney перенес релиз фильма КРУЭЛЛА на 3 июня. Ранее он был заявлен 27 мая.

В субботу студия Paramount в США поменяла даты 10 своим проекта, а вслед за ней и «Централ Партнершип». G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ: ГЛАЗА ЗМЕИ перебрался с 22 июля, а четвертая часть франшизы ЧУДАКИ заняла 14 октября. Новые даты получили проекты с участием Тома Круза. ТОП ГАН: МЭВЕРИК переехал на 18 ноября. Ранее эту дату занимала седьмая часть МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА, однако теперь ее переместили на 26 мая 2022 года. Восьмая часть франшизы ушла на 6 июля 2023 года. На 3 ноября 2022 года в России компания поставила ленту о группе Bee Gees, а также перенесла на 2 марта 2023 года экранизацию игры ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ, а 8 июля 2023 года − выйдет новый STAR TREK, 9 ноября того же года выпустят проект под названием THE SHRINKING OF TREEHORN и сразу через неделю после него (16 ноября) − новый, пока не имеющий утвержденного названия фильм Джона Красински с Райаном Рейнольдсом. Кроме того, в связи с уходом на стриминг Amazon Prime из графика убрали фантастический экшн ВОЙНА БУДУЩЕГО (Tomorrow War).

Sony заявила даты на целый блок новых проектов. На 20 мая встало аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen), а на 5 августа − мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ: ТРАНСФОРМАНИЯ (Hotel Transylvania 4: Transformania). 12 августа занял триллер НЕ ДЫШИ 2 (Don't Breathe 2). Отечественный мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ выпустят 2 сентября, а на 16 сентября официально переехал ВЕНОМ 2. Проект RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACOON CITY встал на 25 ноября, а на 30 декабря компания заявила мультфильм студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ.

«Каропрокат» заявила на 24 июня комедию ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК. На 22 июля встал ромком ЛЮБОВЬ В ЖАРКИЕ НЕДЕЛИ.

MEGOGO перенесла релиз фэнтези-экшна АСАССИН: БИТВА МИРОВ на 3 июня. На эту дату также встал норвежский мультфильм 4 САПОГА И БАРСУК (Knutsen & Ludvigsen 2). Кроме того, компания заявила на 1 июля триллер с Меган Фокс В ЗАПАДНЕ (Till Death) и перенесла релиз мультфильма КОАТИ. СЕРДЦЕ ДЖУНГЛЕЙ на 8 июля.

«Экспонента фильм» заявила две новинки. На 24 июня встал австралийский триллер THE DRY, а на 15 июля − хоррор THE UNFAMILIAR. «Наше кино» заявило на 24 июня хоррор КУКЛА (Juego conmigo).

У компании «Каскад» − сразу две новинки: на 6 мая встал южнокорейский боевик ИЗВЕРЖЕНИЕ (Baekdusan), а на 20 мая − мексиканский триллер НОВЫЙ ПОРЯДОК (Nuevo orden). RWV убрала из графика два проекта − биографическую драму ТУВЕ, стоявшую на 6 мая, и хоррор KINDRED, заявленный на 3 июня. Новые даты не сообщаются. «Кинологистика» перенесла релиз фильма БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ на 26 августа.

«Пионер» заявил два новых выпуска альманаха СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. Они выйдут 10 июня и 8 июля. На 29 июля компания поставила романтическую музыкальную комедию ПЕВИЦА НА ВСЮ ГОЛОВУ (Falling for Figaro). Кроме того, компания перенесла проект МАРЖЕЛА: СВОИМИ СЛОВАМИ на 10 июня. Комедия ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ! ушла на 27 мая, а ее продолжение ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ ДРУЗЕЙ! − на 16 сентября.

«Русский Репортаж» перенес на 15 июля релиз ленты ЛЮБОВНИКИ. На 13 августа переехал фильм ВЛЮБЛЕННЫЙ ВАН ГОГ.

KINOLIFE Distribution заявила на 15 апреля альманах короткометражек LOVE SHORTS. 29 апреля в кинотеатрах выпустят отечественный проект НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ. Прокатывать ленту будут без привлечения дистрибьюторских компаний.

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11.04.2021 Автор: Артур Чачелов