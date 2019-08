Обзор изменений графика релизов России за неделю с 5 по 11 августа

Прошедшая неделя принесла несколько важных новостей, касающихся графика релизов. Так, «Каро Премьер» перенесла релиз комедии ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ с 19 декабря на 9 января, а с 16 января на 27 февраля 2020 года переехала лента ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ. На 19 ноября 2020 года встал некий UNTITLED WB EVENT FILM, а заявленный там ранее проект ДЮНА перебрался на 17 декабря 2020 года. Кроме того, сменилась дата релиза экранизации игры МАЙНКРАФТ на 3 марта 2022 года.

«Централ Партнершип» убрала из планов на 28 ноября фильм RHYTHM SECTION. Новая дата не сообщается. Кроме того, компания передвинула дату старта российской картины РОБО. Вместо 12 декабря она выйдет в прокат 31 октября.

«Вольга» заявила на 3 октября 2019 года ромком ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (Can You Keep a Secret?). «Экспонента» перенесла релиз французской комедии ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ с 26 сентября на 17 октября. Кроме того, на 9 января у компании ушел хоррор THE ASSENT. На ту же дату встала комедия МОЙ ШПИОН от Megogo Distribution. «Наше кино» перенесло релиз мультфильма КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ с сентября на 6 февраля 2020 года. Кроме того, компания поставила на 10 сентября 2020 года российский мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ.

«ПРОвзгляд» поставил на 5 сентября южнокорейскую ленту ДЕФОЛТ (Gukgabudoeui nal). «Кинологистика» перенесла дату старта фильма СЛОН И БАБОЧКА на 19 сентября. Ранее на ней был заявлен мультфильм УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ. Теперь он стоит на 26 сентября. «Русский репортаж» перенес релиз фильма КОРОЛИ ИНТРИГИ с 19 сентября 2019 года на 3 октября того же года. 10 октября выйдет комедийный хоррор МАЛЕНЬКИЕ ЧУДОВИЩА (Little Monsters) от нового дистрибьютора Loonafilm. Еще одним заявленным релизом этого прокатчика стал южнокорейский анимационный фильм РОБОКАР ПОЛИ (Robocar Poli), вставшим на 7 ноября.

11.08.2019 Автор: Артур Чачелов