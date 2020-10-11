Обзор изменений графика релизов России за неделю с 5 по 11 октября

На прошедшей неделе пришло много новостей, касающихся графика релизов России. Так компания Disney Studios убрала с 19 ноября два запланированных на ней ранее релиза − мультфильм ДУША и триллер THE NIGHT HOUSE. Новые сроки выпуска этих проектов не сообщаются. Еще одной важной новостью стала информация о том, что у фильма ЦОЙ Алексея Учителя сменился дистрибьютор. Вместо компании Sony ленту выпустит в кинотеатры «Каропрокат». Новая дата выхода проекта − 12 ноября. Sony же на прошедшей неделе порадовала другим: фантастический экшн ОХОТНИК НА МОНСТРОВ с Милой Йовович в главной роли выйдет в широкий прокат не в 2021 году, как сообщалось ранее, а уже 3 декабря 2020 года.

«Каро Премьер» утвердила изменения в графике релизов проектов Warner Bros. в России. ДЮНА официально перебралась на 30 сентября 2021 года, а заявленный там ранее БЭТМЕН − на 3 марта 2022 года. На 23 декабря 2021 года встала МАТРИЦА 4. Кинокомикс ФЛЭШ переместился на 3 ноября 2022 года, а стоявший там ШАЗАМ! 2 ушел аж на 1 июня 2023 года. Без дат остались проекты ЧЕРНЫЙ АДАМ и МАЙНКРАФТ. Но есть и хорошие новости: на 26 ноября 2020 года встала студийная комедия с Мелиссой Маккарти ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. В последний раз она появлялась в планах компании еще в январе, но затем пропала с радаров. Стоявший на 26 ноября российский триллер БЕГ дистрибьютора «Каропрокат» ушел на 19 ноября. Интересно, что на этом уикенде появился еще один проект с созвучным названием − это триллер Lionsgate БЕГИ!, который компания «Централ Партнершип» выпускает 20 ноября.

Universal перенесла релиз хоррора ДИЧЬ с 3 декабря на 12 ноября 2020 года. Кроме того, боевик о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ официально встал на 1 апреля 2021 года. Стоявший там ранее блокбастер ФОРСАЖ 9 переехал на 27 мая 2021 года.

«Наше кино» перенесло старт мультифльма КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ с 5-го на 4 ноября 2020 года. То же самое произошло с проектами MEGOGO Distribution ДРУЗЬЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ и В ЧУЖОЙ ШКУРЕ (The Possesor) и проектом «Экспоненты» ВЫБИВАЯ ДОЛГИ.

MEGOGO Distribution перенесла французский триллер НОЧНОЙ КОНВОЙ с декабря на 29 октября. На 12 ноября пришел мультфильм АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ. Стоявший там ранее мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ ушел на 10 декабря. А на 10 декабря вернулся проект с говорящим названием ОБОРОТЕНЬ, а черная комедия ОХОТА НА САНТУ перебралась на 7 января 2021 года. Кроме того на 2021 год у компании ушел проект Lionsgate FATALE.

«Экспонента» перенесла релиз комедии НЕ ВСЕ ДОМА на 12 ноября. Ее прежнюю дату 19 ноября занял проект ШИРЛИ. Хоррор THE CALL перебрался на 3 декабря. MEGOGO Studios перенесла релиз фильма СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ на 19 ноября 2020 года. На 19 ноября также перенесен старт проекта КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ компани World Pictures. Независимый российский проект МОЛОДОЕ ВИНО тоже встал на 19 ноября 2020 года. Прокатом этой картины будут заниматься ее создатели.

«Пионер» объявил о широком превью комедии ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ с 22 октября. Кроме того, 31 декабря компания выпустит в прокат аниме Хаяо Миядзаки ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ. «Ракета Релизинг» заявила на 26 ноября семейный проект ДИНО ДАНА (Dino Dana).

«Вольга» заявила два новых анимационных проекта на 2021 год. На 11 февраля встал мультфильм EXTINCT, а на 25 марта − мультфильм АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (Ainbo). «Капелла» нашла новую дату для фильма АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. Он выйдет 11 марта 2021 года.

«ПРОвзгляд» поставил на 31 октября 2020 года новинку пакета − испанскую комедию СОСЕДИ СВЕРХУ (Sentimental). На 26 ноября встал корейский триллер ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО (Daman akeseo guhasoseo). 4 февраля 2021 года компания совместно с «Искусством кино» выпустит в прокат якутский фильм ПУГАЛО, победивший на прошедшем недавно «Кинотавре». А на 4 марта 2021 года у «ПРОвзгляда» перебралась итальянская комедия СУПЕРГЕРОИ. А вот другой итальянский проект компании − ФАМИЛЬНЫЙ УЗЕЛ − остался без даты.

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11.10.2020 Автор: Артур Чачелов