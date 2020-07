Обзор изменений графика релизов России за неделю с 6 по 12 июля

Прошедшая неделя принесла множество новостей, касающихся изменений графика кинорелизов России. В связи с отодвинувшейся на 1 августа датой открытия кинотеатров в Москве многие дистрибьюторы начали перекраивать расписание своих июльских кинорелизов. Так, российский фильм ХЭППИ-ЭНД от Sony Pictures ушел с 16 июля на 1 августа. При этом, с 16 июля продюсеры картины пообещали начать показы фильма в формате превью.

UPI передвинул релиз фильма ЭММА на 6 августа. Ранее здесь у него была заявлена комедия АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ, но она переехала на 20 августа. Комедия ЧЕCТНЫЙ КАНДИДАТ ушла на 3 сентября, авторская лента НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА − на 17 сентября, а драмеди КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА заняло 1 октября. На 15 октября переехал хоррор КЭНДИМЕН. Заявленный там ранее хоррор HALLOWEEN KILLS временно остался без даты, как и проект LET HIM GO. В США HALLOWEEN KILLS перебрался на осень 2021 года.

MEGOGO Distirubion перенесла релиз комедийного экшна МОЙ ШПИОН, триллера ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ и романтической драмы СЕКРЕТ на 1 июля. Боевик ФОРПОСТ, хоррор ЧАС ДЬЯВОЛА и комедия ДУМАЙ КАК СОБАКА встали на 13 августа. На 27 августа у компании перебрался проект ЧЕСТНЫЙ ВОР. На 10 сентября ушел фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ. Кроме того, аж на14 января 2021 года переехал фильм TWIST. MEGOGO Studios перенесла релиз хоррора ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА на 6 августа, а лента ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ переехала на 20 августа.

«Парадиз» перенес выход фэнтези АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА на уикенд 1 августа. На 6 августа перебралась лента В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ. На 13-е переехал хоррор ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ, а на 20 августа встала драма ФАТИМА. Лента ЗАЛИВ ТИШИНЫ переехала на 3 сентября, а комедия БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА ушла аж на 25 декабря 2020 года. Без дат остались проекты АМУЛЕТ, НОЧНАЯ РАБОТА и БЕЛЫЕ ПРИВЫЧКИ.

«Наше кино» перенесло релиз мультфильма ФЕИ И ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ на 1 августа. «Экспонента» убрала с 13 августа комедию КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ. Ее новая дата выпуска не сообщается. На 13 августа у компании перебрался боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ, а на 20 августа − хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32. Фильм ужасов ПЕРВАЯ ВЕДЬМА ушел на 1 октября.

Capella Film перенесла релиз ленты #ЯЗДЕСЬ с 16 на 30 июля. Стоявший там ранее фильм ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК подвинулся на 6 августа. World Pictures выпустит хоррор ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ 30 июля. Ранее он был запланирован на 13 августа. На 20 августа у компании перебралась корейская экшн-комедия ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА. Японское аниме НА ТВОЕЙ ВОЛНЕ ушло на 3 сентября.

«Пионер» перенес релиз комедии ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ! на 6 августа. На 20 августа ушел проект BANKSY. «Престиж кино» перенесла релиз комедии ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛУЗЕРЫ на 10 сентября. «Русский репортаж» перенес кинотеатральный релиз фильма О БЕСКОНЕЧНОСТИ на 1 августа. Лента МАГИЯ ЗВЕРЯ перебралась на 27 августа.

Planeta Inform Film Distribution заявила новинку − на 27 августа встал британский хоррор НЕ ВХОДИ. Появилась дата и у новинки «Кинологистики» − польский экшн ФОРСАЖ ДИАБЛО занял 13 августа.

12.07.2020 Автор: Артур Чачелов