Обзор изменений графика релизов России за неделю с 7 по 13 сентября

На прошедшей неделе новости о перестановках и обновлениях релизов приходили, главным образом, от независимых дистрибьюторов. В то же время в график добавилось довольно много новых фильмов. Единственной новостью от мейджора стало возвращение в график релизов хоррора ВДОВА компанией «Централ Партнершип». Теперь он стоит на 29 октября.

Сразу четыре новых релиза заявила компания Capella Film. 15 октября прокатчик выпустит мелодраму ИГРЫ СУДЬБЫ. Через неделю 22 октября состоится премьера комедии ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ БАБУШКИ. 5 ноября Capella планирует выпустить в прокат одну из предыдущих картин автора БРАЧНОЙ ИСТОРИИ, режиссера Ноа Баумбака. Речь о ленте 2014 года ПОКА МЫ МОЛОДЫ, в которой снялись Бен Стиллер, Наоми Уоттс и Адам Драйвер. Также 10 декабря выйдет в прокат российский триллер AD LIBITUM. В то же время картина АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ, стоявшая на 29 октября, выбыла из графика релизов.

Комедию с Изабель Юппер НАРКОМАМА Capella Film переставила на 29 октября. Картина покинула дату 8 октября, куда теперь встал хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ. Кроме того, Capella вернула в график французскую комедию СЕМЕЙКА БЕЗ ГРАНИЦ, которую компания не смогла выпустить в период самоизоляции. Теперь она заявлена на 21 января следующего года. Аналогичным образом поступила Planeta Inform Film Distribution. Не вышедший в свое время в апреле триллер ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ теперь планируется к выпуску 12 ноября. На 14 января компания поставила новинку, мелодраму ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ.

Лидер в сегменте повторного проката, компания «Иноекино» заявила на 29 октября новый релиз — легендарный хоррор Стэнли Кубрика СИЯНИЕ. Свои силы на ниве повторного проката попробует и «Пилот Кино». В планах независимого прокатчика 21 января выпустить в российских кинотеатрах фильм Федерико Феллини 1990 года ГОЛОС ЛУНЫ. Также «Пилот Кино» 7 января выпустит итальянскую комедию САМОЕ ПЕРВОЕ РОЖДЕСТВО.

Фильм ужасов МОРГ компания «Ракета Релизинг» перенесла на 1 октября. В этот же день Megogo Distribution решила выпустить боевик МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ. Комедия с Мэлом Гибсоном FATMAN выйдет 17 декабря. Также компания Megogo Studios в очередной раз сдвинула СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ, на этот раз на 22 октября. «Экспонента» передвинула два своих релиза. ВСЕ ОТТЕНКИ ТОКИО переехали с 1 октября на 15 октября, а стоявшая на этой дате ШИРЛИ теперь встала на 22 октября.

Продолжает перетасовывать пул своих релизов компания «Кинологистика». Ближайшим релизом дистрибьютора станет детский проект ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ, он выйдет 17 сентября. На 15 октября, где ранее стояла ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА, с 19 ноября переехал ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 3. Теперь ноябрьскую дату занимает новинка ГОВАРД И КОРОЛЕВСТВО ХАОСА. Сама ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА передвинулась на 22 октября. Также дистрибьютор поменял местами хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. АКВАРПАРК и драму В ПЛЕНУ У САКУРЫ. Фильм ужасов встал на 12 ноября, а драма передвинулась на 17 декабря. Также эту дату покинула семейная картина МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИЦЫ, она выйдет 7 января 2021 года. Еще одним релизом компании, переехавшей на следующий год, стала сказка В СТРАНЕ ФЕЙ. Теперь она выйдет 18 февраля 2021-го.

Четыре перестановки в графике релизов произвел «Парадиз». Во-первых, дистрибьютор поменял местами проекты ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА и СТРАНА ГРЕЗ. Первый фильм уехал на 10 декабря, а СТРАНА ГРЕЗ, наоборот, сдвинулась с декабря на 12 ноября. Также прокатчик поставил на 15 октября драму ШЕСТЬ МИНУТ ДО ПОЛУНОЧИ, а на 29 октября — картину ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ. На эту же дату компания «Белые ночи» переставила свой проект СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ. Кроме того, молодой прокатчик заявил в график два новых релиза — военная драма УРОКИ ФАРСИ встала на 12 ноября, а другая историческая картина IRONBARK заняла дату 18 февраля 2021-го. 15 октября «Центр документального кино» выпустит в прокат документальный фильм ЖЕНЩИНА.

13.09.2020 Автор: Никита Никитин