Обзор изменений графика релизов России за неделю с 7 по 13 октября

Прошедшая неделя принесла множество новой информации, касающейся графика релизов. Львиную долю составляли новости от UPI, которая забронировала для себя даты под релизы 2020-2023 годов. Так, на 24 сентября 2020 года встал хоррор Эдгара Райта LAST NIGHT IN SOHO, а на 28 января 2021 года − драма Пола Гринграсса NEWS OF THE WORLD с Томом Хэнксом в главной роли. Кроме того, компания убрала с даты 28 октября 2021 года анимационный проект SPOOKY JACK (UPI), но поставила на его место другой мультфильм от DreamWorks Animation − THE BAD GUYS. Даты получили несколько проектов без утвержденного официального названия: в 2021 году они выйдут 7 января и 20 мая, в 2022-м − 18 августа (заявлен некий блокбастер), 13 октября (хоррор от Blumhouse) и 20 октября (мультфильм от DreamWorks Animation), в 2023-м − 23 февраля (новый фильм от М. Найта Шьямалана).

«Каро Премьер» убрала с 9 января 2020 года комедию с Мелиссой Маккарти ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Ее новая дата не сообщается. «Централ Партнершип» определилась с датой выпуска российского триллера НА ОСТРИЕ. Лента со Светланой Ходченковой о противостоянии фехтовальщиц встала на 26 марта 2020 года.

«Экспонента фильм» перенесла на 7 ноября релиз фильма ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ. Ранее на этой дате значился российский фильм ТАНЕЦ С САБЛЯМИ. Теперь он переместился на 12 декабря. Кроме того, компания перенесла релиз мультфильма PLAYMOBIL: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ с 14 ноября на 30 января 2020 года. Он переехал в связи с изменившейся американской датой выпуска проекта. На 19 декабря встала новинка − лента РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (The Kindness of Strangers). Дистрибьютор также добавил множество новых релизов в свой пакет первой половины 2020 года. 16 января он выпустит франко-канадскую криминальную комедию КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ (The Lucky Day), а 23 января − нуар-триллер КТО ОНА? (Strange But True). На 20 февраля встала драма ЭМА: ТАНЕЦ СТРАСТИ (Ema), а на 27 февраля − хоррор FUNHOUSE. 12 марта в прокат выйдет семейное фэнтези THE LOST PRINCE (Le Prince Oublié), на 2 апреля перебрался боевик ЛИЦО СО ШРАМОМ, а на 9 апреля встал новый триллер ТОЛМЕН (The Toll). Ранее стоявший на 30 января мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ переместился на 23 апреля 2020 года.

Компания «Престиж кино» перенесла релиз итальянского фильма СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 5 на 12 декабря. Ранее на этой дате у нее значился китайский проект ОЗЕРО ДИКИХ ГУСЕЙ, который теперь переместился на 16 января 2020 года. Кроме того, на 2 января 2020 года переехала французская мелодрама МОЕ ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО С СОФИ.

17 октября «Парадиз» выпустит в ограниченный прокат российский проект 7 ПЬЯНИЦ. Также компания перенесла релиз ленты ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ: с 31 октября она ушла на 28 ноября 2019 года. Южнокорейская анимация РОБОКАР ПОЛИ от компании LoonaFilm переехала с 7 на 21 ноября. На 5 декабря встал проект ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ..., который продюсеры фильма выпустят без помощи дистрибьюторов. И, наконец, «Вольга» заявила на 23 января 2020 году новинку − немецкую мелодраму ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОНТУ (Close to the Horizon).

13.10.2019 Автор: Артур Чачелов