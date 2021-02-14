Изменения в графиках релизов России с 8 по 14 февраля

На уходящей неделе было не так много новостей, касающихся графика релизов. Главная новость относилась не столько к релизам, сколько к прокатчикам − UPI официально стала дистрибьютором пакета Warner Bros., начиная с марта 2021 года. Первым проектом студии, который она будет расписывать, станет ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА, выходящий 25 марта. Кроме того, компания перенесла выпуск боевика Ильи Найшуллера НИКТО с 8 апреля на 18 марта. На 8 апреля перенесли фильм МОРТАЛ КОМБАТ от Warner Bros. Комедия Universal ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ с Дженнифер Лопес в главной роли ушла с мая 2021 года на 10 февраля 2022 года.

«Каропрокат» перенес выход драмы БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ с 4 марта на 8 апреля. Мелодрама ИВАНОВО СЧАСТЬЕ перебралась на 13 мая.

MEGOGO Distribution перенесла релиз триллера ТРАФИК на 11 марта. Стоявший там проект ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ перебрался на 15 апреля. На 1 апреля встала новинка − комедия В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ (Chick Fight). На 13 мая перебралась комедия АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ. На 20 мая заявили анимационный проект АКАДЕМИЯ МАГИИ (Academy of Magic). На 27 мая переехала комедия СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!.

Capella Film перенесла релиз фильма СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ на 18 марта. Его прежнюю дату, 11 марта, заняла картина АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. Релиз мультфильма ПЧЕЛКА МАЙЯ − 3 перенесли на 6 мая.

World Pictures перенесла выпуск хоррора АМНЕЗИЯ с июня на 22 апреля. Компания «Задорное кино» заявило на эту же дату мистический триллер ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ.

«ИноеКино» заявило на 4 марта перевыпуск фильма Вонга Кар-Вая ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ. На 15 апреля встал еще один новый проект компании − кандидат в номинацию премии «Оскар», новый документальный фильм Виктора Косаковского ГУНДА.

На 25 февраля встал документальный проект, который выпускают без привлечениях кинопрокатных компаний − лента ХЕЙФЕЦА. Cinemaus Studio заявила на 27 февраля документальный проект СТАНИСЛАВСКИЙ. ЖАЖДА ЖИЗНИ.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

14.02.2021 Автор: Артур Чачелов