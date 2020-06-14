Обзор изменений графика релизов России за неделю с 8 по 14 июня

Прошедшая неделя оказалась крайне информативна и расставила точки над i в некоторых вопросах ближайшего кинопрокатного графика. Дистрибьюторы все активнее определяются со своими посткарантинными планами, и, наконец, стало более или менее понятно, чем будут открываться кинотеатры. Увы, надежда стартовать 16 июля ДОВОДОМ Кристофера Нолана от «Каро Премьер» рассыпалась в прах: ленту перенесли на 30 июля, а значит первым крупным студийным зарубежным релизом в России будет МУЛАН от Disney 23 июля.

Disney Studios на прошедшей неделе представила полный график релизов до конца года. 27 августа компания выпустит фантастический триллер НОВЫЕ МУТАНТЫ, на 17 сентября подтвержден приключенческий боевик KING'S MAN: НАЧАЛО, а 8 октября займет триллер СМЕРТЬ НА НИЛЕ. 29 октября компания выпустит российскую комедию СПАСИТЕ КОЛЮ, 5 ноября – приключенческий экшн MARVEL ЧЕРНАЯ ВДОВА, на 12 ноября заявился триллер Эдриана Лэйна ГЛУБОКИЕ ВОДЫ (Deep Water), а на 19 ноября перебрался анимационный фильм Disney и Pixar ДУША. 10 декабря выйдет комедийный боевик ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, 17 декабря 2020 – музыкальный фильм Стивена Спилберга ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ, а 24 декабря ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. Без даты пока остался фильм Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ КАНЗАС ИВНИНГ САН» (The French Dispatch). Сообщается, что его выпустят осенью.

«Каро Премьер», следуя за Warner Bros., перенесла нескольких будущих релизов: ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 встала на 1 октября 2020 года, ТОМ И ДЖЕРРИ − на 4 марта 2021 года, ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА − на 20 мая 2021 года. 3 июня 2021 года компания выпустит в прокат хоррор студии New Line Cinema, у которого пока нет утвержденного названия. МАТРИЦА 4 выйдет в России 31 марта 2022 года. Из графика релизов пока выпал ремейк фильма ВЕДЬМЫ.

Еще один мейджор − Sony Pictures − объявил, что станет дистрибьютором комедии Яны Гладких КРАСОТКА В УДАРЕ от компании «Марс Медиа». Сообщалось, что лента выйдет 30 июля 2020 года, и пока нет информации, останется ли релиз на дате после того, как туда перебрался ДОВОД.

В стане независимых прокатчиков тоже много новостей. Свой график обновила компания «Экспонента». В частности, на 1 июля перебрался боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ, хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА ушел на 20 августа, а ранее заявленный на этом уикенде фильм БУГИМЕН перебрался на 20 октября. Кроме того, компания определилась с датами ранее не заявлявшихся проектов. 19 сентября она выпустит биографическую драма ШИРЛИ (Shirley), а 15 октября − триллер 50 ОТТЕНКОВ ТОКИО (Lost Girls and Love Hotels). На 29 октября заявлена французская комедия ТОСТ (Le Discours), а на 5 ноября − драма с Джонни Деппом МИНАМАТА (Minamata). 12 ноября в прокат выпустят хоррор СЕДЬМОЙ ДЕНЬ (Seventh Day), а 3 декабря − австралийский ужастик ИНСОМНИЯ. ГЕНЕЗИС (Awoken). И, наконец, 3 января 2021 года планируется выпустить французский хоррор LE CALENDRIER.

«Парадиз» поменял местами релизы ТОМИРИС и АРТУР И МЕРЛИН. Казахстанский эпос теперь выйдет в прокат с 26 июня, а фэнтези − с 16 июля.

«Вольга» вернется в кинотеатры 6 августа с релизом французской комедии РУСАЛКА В ПАРИЖЕ (Une sirène à Paris).

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14.06.2020 Автор: Артур Чачелов