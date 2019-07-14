Обзор изменений графика релизов России за неделю с 8 по 14 июля

Прошедшая неделя принесла не так уж и много новостей, касавшихся графика релизов России. Как ни странно, большая их часть была о проектах, покинувших свои прежние даты, но не нашедших новые. Так, WDSSPR убрала из списка своих релизов российско-сербский проект ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». У Megogo Distirbution с 29 августа ушел комедийный боевик МОЙ ШПИОН (в США его перенесли куда-то на начало 2020 года). UPI убрала из планов проект RED NOTICE (он окончательно и бесповоротно ушел к Netflix). Зато на его дату, 12 ноября 2020 года, Universal уже поставила другой блокбастер, у которого пока нет названия. «СБ Фильм» убрал с 29 августа мультфильм КОРОЛЬ СЛОН.

Сразу два сентябрьских проекта «Кинологистики» ушли со своих ранее объявленных дат выпуска. Это фэнтези HARMONY и мультфильм ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС. Зато компания нашла подходящее время для выпуска фильма СЛОН И БАБОЧКА − он встал на 19 сентября. На 3 октября в графике дистрибьютора заявилась новинка − боевик ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК (Lazarat), а на 9 января 2020 года встал фантастический проект МОРСКАЯ ЛИХОРАДКА (Sea Fever).

«Парадиз» перенес релиз фильма ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ с 6 на 19 сентября. На ту же дату «Вольга» заявила новинку своего пакета − триллер КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ (The Room). Еще одна новика появилась в пакете у «Централ Партнершип»: компания поставила на 30 января 2020 года французскую биографическую драму с Жераром Депардье ШАХМАТИСТ (Fahim).

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14.07.2019 Автор: Артур Чачелов