Обзор изменений графика релизов России за неделю с 9 по 15 сентября

Прошедшая неделя принесла несколько интересных новостей, касающихся графика выхода релизов в кинотеатрах России. Информация приходила как от мейджоров, так и от независимых компаний. Новости мейджоров касались только российского кино. Так, «Централ Партнершип» перенесла релиз отечественного фильма ТЕКСТ с 17 на 24 октября, а на 19 ноября 2020 года заявила новый проект продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишева и режиссера Ильи Найшуллера КАРАМОРА с Данилой Козловским в главной роли. UPI поставила на 18 февраля 2020 года российский проект СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ.



Megogo Distribution заявила на 20 августа 2020 года комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА 2 (The Hitman's Bodyguard 2). «Наше кино» добавила в свой пакет новый хоррор SINCHRONIC, наделавший много шума на фестивале в Торонто. Релиз встал на 20 февраля 2020 года. Ранее на этой дате у дистрибьютора был заявлен другой хоррор − ТЕМНАЯ СТОРОНА. Он переехал на 21 ноября 2019 года.

«Парадиз» убрал из графика проекты ОТ ВИНТА 2 и ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА. Зато компания определилась с датами двух своих новых фильмов. На 31 октября встала новая работа Такаши Миике ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (First Love), а 7 ноября заявлена романтическая комедия РУКОВОДСТВО ПО СЕКСУ НА ВТОРОМ СВИДАНИИ (Guide to second date sex). На 21 ноября переехала лента СВАДЕБНЫЙ ГОД.

«Капелла» стала дистрибьютором фильма ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». Ранее эту картину должен был выпускать «Люксор». Лента выйдет в России 3 октября. «Пионер» заявил на 26 декабря 2019 года перевыпуск проекта Хаяо Миядзаки ХОДЯЧИЙ ЗАМОК. Кроме того, компания стала дистрибьютором фильма THE CURRENT WAR с Бенедиктом Камбербэтчем. Российский релиз картины состоится на уикенде 5 декабря.

«Ракета релизинг» пополнила свой пакет анимацией. На 21 ноября 2019 года встало анимэ ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН (Violet Evergarden), а на 5 декабря − мультфильм ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ. ЗА ОСЛА ОТВЕТИШЬ (The Donkey King). «Кинолэнд» убрал с 10 октября датский мультфильм НИНДЗЯ В КЛЕТОЧКУ. Новая дата проекта − 9 января 2020 года. На 10 октября у компании перебрался фильм ДЕЛО КОЛЛИНИ.

«Русский репортаж» перенес релиз фильма Валерии Гай Германики МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК с 24 на 17 октября. На 5 декабря у компании встала новинка − немецкая комедия ЧТО НЕ ТАК С АДОЛЬФОМ (Der Vorname).

3 октября компания «Ливандия Энтертейнмент» предложит кинотеатрам и зрителям сборник КОРОТКИЙ МЕТР. КАННЫ 2019. Planeta Inform Film Distribution заявила на 7 ноября документальный фильм THE YARD. БОЛЬШАЯ ВОЛНА.

«ИноеКино» 24 октября выпустит в прокат фильм ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. А в ноябре кинотеатрам предложат пакет картин с участием Чарли Чаплина: ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА (7 ноября), МАЛЫШ (14 ноября), ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР (21 ноября) и НОВЫЕ ВРЕМЕНА (28 ноября).

15.09.2019 Автор: Артур Чачелов