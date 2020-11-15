Обзор изменений графика релизов России за неделю с 9 по 15 ноября

Прошедшая неделя принесла множество новостей, касающихся графика релизов. Не всегда эти новости были хорошими. Начнем с потерь ближайших месяцев − за них отвечали в основном мейджоры. Так, Sony Pictures сообщила, что фильм ОХОТНИК НА МОНСТРОВ с Милой Йовович в главной роли не выйдет в широкий российский прокат 3 декабря. Его перенесли на 14 января 2021 года. Walt Disney Studios убрала из графика релизов проекты ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ и СМЕРТЬ НА НИЛЕ. Их новые даты неизвестны. Universal убрала с 7 января 2021 года фильм НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА. Проект продали на Netflix.

Кроме того, Universal перенесла релиз российской комедии СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ с 18 февраля на 22 апреля 2021 года. «Централ Партнершип» отложила выпуск проекта Paramount ЛИГА МОНСТРОВ с конца января на 10 июня 2021 года. «Каро Премьер» перенесла релиз фильма ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ 3 с конца 2021 года на 14 июля 2022 года.

«Кинологистика» заявила на 21 января 2021 года спортивную драму КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ (Сritical Thinking). «Вольга» 28 января 2021 года выпустит новую черную детективную комедию ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА (Breaking News in Yuba County). Planeta Inform Film Distribution стала прокатчиком фильма МАША. Лента заявлена к выпуску на 4 марта 2021 года. На этот же уикенд MEGOGO Distribution перенесла релиз музыкальной драмы ГОЛОС ЛЮБВИ.

World Pictures перенесла выпуск ленты КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ на 3 декабря. С 26 ноября фильм пойдет в превью. «Иноекино» перенесло старт проката фильма НАЗАД В БУДУЩЕЕ на 10 декабря. На эту же дату А-One Films перенес выпуск картины ДНК. Кроме того, компания заявила на 28 января 2021 года новинку − французский проект ЖВАЛЫ (Mandibules). TenLetters поставила на 17 декабря российский фильм СЕНТЕНЦИЯ. На эту же дату встала новинка от компании «Русский Репортаж» − комедия ЛОКДАУН ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (Lockdown all'italiana). Кроме того, дистрибьютор перенес выпуск фильма ОТЕЦ на 15 апреля 2021 года.

Capella Film добавила в график несколько новых проектов. На 10 декабря встал французский проект МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ ГОДЫ (Les plus belles années d'une vie), а на 31 декабря − комедия СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ (Adieu les cons). Релиз ранее заявленного проекта С ДНЕМ СМЕРТИ перенесся на 7 января 2021 года. На 4 февраля дистрибьютор поставил новый польский фильм СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ (Śniegu już nigdy nie będzie), а на 4 марта − комедию ЗОЖ (Sweat).

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15.11.2020 Автор: Артур Чачелов