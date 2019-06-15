Обзор изменений графика релизов России за неделю с 9 по 16 июня

На прошедшей неделе, наконец, случилось то, чего все ждали еще месяц назад: российский «Фокс» подтвердил новые даты для своих ранее заявлявшихся и совсем свежих релизов. То, что фильмы поменяли даты в графике релизов, стало известно после того, как новый владелец кинокомпании, Disney, опубликовал американский график выпуска данных картин.

Итак, 29 августа русский «Фокс» выпустит в прокат хоррор READY OR NOT. Это новинка. На 26 сентября встала фантастическая лента с Брэдом Питтом К ЗВЕЗДАМ. Заявленный там ранее проект НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО поменял дату выхода на 24 октября 2019 года. Мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ переехал на 6 января 2020 года. При этом, 9 января 2020 года Fox также выпустит в прокат экшн-триллер с Кристен Стюарт UNDERWATER. Мультфильм ЗОВ ПРЕДКОВ переехал на 20 февраля, а стоявший там ранее мультфильм НИМОНА перебрался на 4 марта 2021 года. На 5 марта 2020-го встал российский фантастический фильм ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ. 2 апреля компания выпустит экшн НОВЫЕ МУТАНТЫ, а на 16 апреля переехала российская комедия СПАСИТЕ КОЛЮ. На 2 июля 2020 года встала экшн-комедия FREE GUY с Райаном Рэйнольдсом. Детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ теперь стоит на 8 октября 2020 года. На 17 декабря 2020 года появился мюзикл ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (West Side Story). И, наконец, АВАТАРЫ официально переехали на 16 декабря 2021 года, 21 декабря 2023 года, 18 декабря 2025 года и 16 декабря 2027 года.

Но не «Фоксом» единым... «Каро Премьер» перенесла релиз криминальной драмы АДСКАЯ КУХНЯ с 15 августа на 26 сентября. Кроме того, на 26 ноября 2020 года компания заявила ленту КОРОЛЬ РИЧАРД (King Richard). Есть пополнение и в пакете ЦПШ: 3 октября 2019 года она выпустит в прокат отечественную комедийную драму с Семеном Трескуновым ВОЛШЕБНИК. А вот UPI, наоборот − убрала их планов комедию ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ. Она стояла на 26 сентября.

Megogo Distribution передвинуло релиз мультфильма КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И 7 ГНОМОВ с 3 на 31 октября. На 7 ноября компания заявила новинку − боевик LIVE. «Экспонента» взяла на дистрибуцию российскую комедию ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! режиссера Анны Пармас. Лента выйдет в прокат 21 ноября 2019 года. Компания TenLetters перенесла на 5 сентября выпуск фильма РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА. Кроме того, пока без дат остались ее проекты ПОРТ (стоял на 8 августа), ПРОКСИМА (стоял на 19 сентября), ЛАТТЕ (стоял на 3 октября) и WOLF 100% (стоял на 21 ноября).

A-One Films перенес старт фильма МАЛЫШКА ЗОМБИ с 15 на 22 августа. На 17 октября у компании встала новинка − китайская драма ПРОЩАНИЕ (The Farewell), а франко-японская ПРАВДА ушла на 6 февраля 2020 года. С 26 сентября в никуда ушел проект «Русского репортажа» НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ. На его место компания поставила ленту THE WEASEL'S TALE.

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15.06.2019 Автор: Артур Чачелов