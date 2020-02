Обзор изменений графика релизов России за неделю с 10 по 16 февраля

Неделя принесла множество новостей, касающихся изменений в графике релизов России. Мейджоры и независимые компании активно меняли расписание выхода фильмов. Так, UPI убрала из планов проекты НЯНЯ (стоял на 30 апреля) и THE PHOTOGRAPH (стоял на 23 апреля). Кроме того, с 22-го на 15 октября у нее переместился хоррор HALLOWEEN KILLS. Его прежнюю дату заняла некая студийная комедия без утвержденного названия.

У ЦПШ тоже ушел один из релизов: компания убрала из графика комедию ЛЮБОВНИЧКИ. Она была заявлена на 11 июня. А вот Sony, наоборот, добавила в расписание новый проект: дистрибьютор выбрал дату для выпуска российской комедии ХЭППИ-ЭНД. Она встала на 14 мая 2020 года.

MEGOGO перетасовал часть своих релизов. С 5 на 19 марта ушел НОМЕР 1. Стоявший на этой дате проект МОЙ ШПИОН переместился на 26 марта. С нее на 2 апреля в свою очередь переехал ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ. Французский боевик НОЧНОЙ КОНВОЙ теперь встал на 9 апреля, а на 16 апреля переместился проект СЕКРЕТ. Занимавшая 16 апреля французская комедия АГЕНТ ЛЕВ теперь встала на 7 мая. И, наконец, с 23-го на 30 апреля переехал мультфильм КО-КО-КО.

«Наше кино» перенесло релиз мультфильма БУКА с 21 мая 2020 года на 1 сентября 2021 года. Кроме того, компания заявила еще два полнометражных отечественных проекта на 2021 год: на 29 апреля встал ПИНОККИО, а на 12 декабря − ЩЕЛКУНЧИК.

«Капелла» заявила на 21 мая 2020 года проект THE SPACE BETWEEN THE LINES. Кроме того, компания перенесла релиз фантастического экшна СОЗДАТЕЛЬ с апреля на 11 июня. Ранее здесь стоял проект ДЕВУШКА ГРЕЗ, но он покинул эту дату, а новая пока не сообщается. Magic Film Company перенесла выпуск двух своих проектов: черная комедия ИДИ К ПАПОЧКЕ встала на 27 февраля, а ромком 10 СВИДАНИЙ на 2 апреля. На 7 мая 2020 года заявлена новинка пакета − шведский мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТЕНКА ПЕЛЛЕ (Pelle Svanslös). A-One Films перенесла релиз фильма SHEENA667 с 19 на 26 марта.

На 26 марта также перенесла выпуск анимэ HUMAN LOST: ИСПОВЕДЬ НЕПОЛНОЦЕННОГО ЧЕЛОВЕКА компания «Ракета Релизинг». Другой анимэ-проект − ГОСТИНИЦА OKKO − от компании «Пионер» покинул дату 12 марта и новой пока не нашел.

В российский прокат впервые выйдет культовый научно-фантастический фильм Ридли Скотта БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ. Картину можно будет посмотреть с 9 апреля. Компания «ИноеКино» покажет считающуюся эталонной версию The Final Cut в форматах 2К и 4К.

Фильм грузинского режиссера Нино Жвания ПАРАД выйдет в российский прокат 27 февраля 2020 года. Лента будет расписываться без участия прокатных компаний. По такой же схеме 2 апреля выпустят документальный проект КНИГА МОРЯ.

16.02.2020 Автор: Артур Чачелов