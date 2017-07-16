Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 10 по 16 июля

На прошедшей неделе новостей об изменениях графика выпуска релизов в России было не очень много. Компании работали, что называется, «по мелочи». Так «Централ Партнершип» перенесла дату релиза комедии Александа Пэйна КОРОЧЕ с Мэттом Дэймонон с 21 декабря 2017-го на 11 января 2018-го. Компания WDSSPR стала партнером «Капеллы» по выпуску фильма LOGAN LUCKY. Ленте Стивена Содерберга определили новую дату выхода – 7 сентября. Кроме того, ранее официально фильм назывался УДАЧА ЛОГАНА, а теперь – ВЕЗУНЧИК ЛОГАН.

Изменения в свои прокатные планы внесла компания «Ракета Релизинг»: с даты 10 августа на неопределенный срок ушел фильм ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ с Робертом Паттинсоном. На его место встала комедия 1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА – аргентинский ремейк одноименного французского хита. С 31 августа, также пока «в никуда», ушел проект НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОФЕССОРА ШОНКУ. Вместо него на дате дистрибьютор хочет выпустить мексиканский мультфильм БАНДА КОТИКОВ.

Компания «ПРОвзгляд» сообщила, что новый фильм Бориса Хлебникова АРИТМИЯ выйдет в российский прокат 5 октября, а не 28 сентября, как сообщалось ранее. Есть переезды и у проектов от компании «Экспонента»: фильма ужасов ХРАНИЛИЩЕ теперь запланирован к выпуску 14 сентября 2017 года.

Много перемен в графике компании «Русский репортаж». Прежде всего, она решила не выпускать ленту ВПУСТИ СОЛНЦЕ 4 января 2018 года. Новая дата пока не выбрана. Также дистрибьютор перенес дату выпуска фильма ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ с 21 сентября на 7 декабря 2017-го. На его место в сентябре встал проект РОДЕН. Кроме того, с 19-го на 12 октября перенесен выход фильма О ТЕЛЕ И ДУШЕ.

16.07.2017 Автор: Артур Чачелов