Обзор изменений графика релизов России за неделю с 10 по 16 сентября

Последняя неделя перед «Кино Экспо», как и ожидалось, оказалась богата на новости об изменениях в релизных планах российских дистрибьюторов. Так, СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ от WDSSPR все же переехали на неделю: с 18-го на 25 октября. Ранее на 25 октября у компании стоял хоррор ПРОИГРАННОЕ МЕСТО, но теперь он разместился на 1 ноября. Кроме того, на 6 декабря у компании встал еще один отечественный проект – ЗАПОВЕДНИК по Довлатову режиссера Анны Матисон с Сергеем Безруковым в главной роли. WDSSPR также нашла новую дату для проекта Sony БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ РИК. Лента выйдет 31 января 2019 года.

Русский Fox взял под свое крыло мистический триллер ТВАРЬ с участием Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой. Ленту поставили на 21 марта 2019 года. Кроме того, в пакете дистрибьютора в 2019 году появился еще один отечественный проект. Это комедия о взаимоотношениях отцов и детей под названием СПАСИТЕ КОЛЮ!. Она встала на 14 ноября. В главной роли Дмитрий Нагиев.

Megogo Distribution перенесла на 6 декабря выпуск триллера WELCOME HOME. Ранее на этом уикенде у компании был запланирован хоррор МОЛЧАНИЕ, однако он временно ушел «в никуда» из-за проблем американского дистрибьютора Global Road.

«Парадиз» убрал с 18 октября ленту ГАЛВЕСТОН. На ее место переехал вестерн БРАТЬЯ СИСТЕРС. Кроме того, в пакете компании появилось три российских проекта: на 1 ноября встал первый отечественный полнометражный фильм, целиком снятый на iPhone – ФАГОТ. 15 ноября в прокат выйдет лента ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО, а 31 января дистрибьютор выпустит победителя фестиваля «Окно в Европу» – комедию ПАПА СДОХНИ.

Planeta Inform Film Distribution перенесла релиз норвежской сказки ЧАРОДЕЙКА (Wild Witch) с 11 октября на 1 ноября 2018 года. «Ракета релизинг» выпустит на экраны ленту ПОД СИЛЬВЕР-ЛЭЙК не 18 октября, как было объявлено ранее, а 8 ноября. На 8 ноября также переехал проект компании «Пионер» ОДИН КОРОЛЬ – ОДНА ФРАНЦИЯ. А вот релиз RFG Distribution ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ с этой даты ушел. Кроме того, у данного дистрибьютора с 18 октября на 29 ноября переместилась драма ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ, а ее место занял бурятский проект НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ. На 24 января встал музыкальный проект BEEF, а на 28 февраля переместился фильм Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!. И, наконец, с 21 февраля на 9 мая у RFG Distribution переехала военная драма КРАСНЫЙ ПРИЗРАК.

На 18 октября встал казахстанский проект ШЕСТОЙ ПОСТ, прокатом которого у нас будет заниматься казахстанская же компания Meloman Entertainment. Reflexion Film поставил на 1 ноября новый фильм Игоря Волошина ПОДВАЛ, а компания Invada Film выпустит на этой дате проект СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ. Еще один фестивальный проект – российская драма СПИТАК выйдет в российский прокат 29 ноября 2018 года. Дистрибьютором стала компания RWV. Обзавелась дистрибьютором и лента Ивана И. Твердовского ПОДБРОСЫ. Компания «Русский репортаж» выпустит эту картину 22 ноября 2018 года. Кроме того, на уикенд 7 февраля 2019 года «Русский репортаж» поставил фантастическую драму с Робертом Паттисоном ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО (High Life).

На 31 января 2019 года встала французская комедия THE FULL HOUSE (ориг. название Les dents, pipi et au lit) от компании MVK. И, наконец, компания «План 9» заявила даты для двух проектов Романа Каримова. НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 выйдут 24 октября 2019 года, а 13 февраля 2020 к прокату запланирована комедия ГУЛЯЙ ВАСЯ! 2.

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16.09.2018 Автор: Артур Чачелов