Обзор изменений графика релизов России за неделю с 11 по 17 января

Первая рабочая неделя года ознаменовалась настоящим валом новостей, касающихся графика релизов. Изменения и дополнения приходили как от независимых компаний, так и от мейджоров. Например, «Каро Премьер» перенесла релиз фильма New Line Cinema МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА на 23 сентября. Раньше лента была заявлена в марте. И, похоже, что на март теперь переедет фантастический экшн ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА. Ждем официального подтверждения.

Sony также определилась с новыми датами некоторых голливудских премьер. Прежде всего, теперь уже официально, на 28 января перебрался ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. На 10 июня ушли ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, а МОРБИУСА перенесли на 8 октября. Кроме того, из графика исчезли проект ESCAPE ROOM 2 и новая ЗОЛУШКА. Их новые даты не сообщаются. Зато на 6 февраля встал новый фильм Ренаты Литвиновой СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР. Ранее он был заявлен в ноябре 2020 года. На 18 марта у компании запланирован российский мультфильм ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ от студии Wizart.

Disney также нашел новые даты для нескольких российских проектов своего пакета: комедия СПАСИТЕ КОЛЮ! переехала с 23 февраля на 18-е, а фильм МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР перебрался с 8 апреля на 1-е.

«Централ Партнершип» перенесла релиз комедии ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО на 2 сентября. На 25 марта у компании встал фантастический экшн Lionsgate ПОСТУПЬ ХАОСА, 1 апреля 2021 года выйдет мультфильм ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (Animal Crackers), а на 1 мая компания заявила отечественный фильм с Петром Федоровым ЛЕТЧИК.

«Наше кино» стало новым прокатчиком фильма ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ. Лента Романа Каримова выйдет в кинотеатрах 4 марта. Кроме того, компания заявила на 18 февраля мультфильм ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ (The Wishmas Tree). Мультфильм УПС...ПРИПЛЫЛИ! перебрался на 29 апреля.

MEGOGO перенесла релиз хоррора ОБОРОТЕНЬ на 18 февраля. Проект ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ перебрался на 11 марта, а на 18 марта переехал фильм ГОЛОС ЛЮБВИ. Семейная лента МОЙ ВОЛК заняла 25 марта. Судебный триллер МАВРИТАНЕЦ встал на 1 апреля, а 8 апреля выйдет драма ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА. Комедия АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ перебралась на 15 апреля.

Дистрибьютор «Белые ночи» перенес релиз фильма HAUTE COUTURE с 28 января на 4 марта. «Вольга» перенесла релиз фильма АФЕРИСТКА с 25-го на 19 февраля 2021 года и передвинула выпуск мультфильма АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ на 18 марта. «Экспонента фильм» перенесла выпуск хоррора УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА с февраля на 1 апреля. Комедия ТОСТ перебралась с 25 марта на 22 июля.

«Кинологистика» назначила новые даты выпуска некоторых своих проектов и заявила часть новых картин. Так, хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 4 перебрался на 25 февраля, семейное фэнтези ПРИШЕЛЕЦ ИЗ СКАЗКИ − на 4 марта, а лента ДОЧЬ ВОЛКА − на 11 марта. Спортивная драма ПОЛНЫЙ НОКДАУН ушла с мая на 1 апреля. Проект GRAND ISLE теперь выйдет 13 мая, а на 27 мая переехала лента ЛЕНА И БЕЛЫЙ ТИГР. Мультфильм МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ встал на 10 июня, а на 17 июня компания заявила проект COME TRUE. Лента СИПСИК ушла на 24 июня, а мультфильм МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДРАКОН − на 8 июля. Лента БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ ушла на 26 июля, а на 5 августа встала еще одна новинка − семейный проект ПАПА МОЛЛ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА (Papa Moll). Мультфильм ГОВАРД И КОРОЛЕВСТВО ХАОСА ушел на 9 сентября 2021 года.

У компании «Капелла Фильм» 29 апреля в прокат выйдет комедия ХОЛОП ПО-ФРАНЦУЗСКИ (Spoiled Brats), а 13 мая − приключенческий фильм ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (Le dernier voyage de Paul W.R). На 27 мая встала шведская лента ВКУС ЖИЗНИ (Smagen af sult). 7 октября выйдет еще одна скандинавская картина − Я ЗЛАТАН (I Am Zlatan).

All Media убрала с 21 января проект СОВРИ МНЕ ПРАВДУ. Новой даты также не сообщается. «Престиж кино» добавил в расписание хоррор ПАЦИЕНТ ЗЕРО (Yummy). Лента выйдет 28 января. «Иноекино» заявило на 18 февраля фильм Ингмара Бергмана ПЕРСОНА (Persona). На этот день встало еще несколько премьер от других компаний: A-One Films выпустит здесь новую версию легендарного фильма Гаспара Ноэ НЕОБРАТИМОСТЬ. ПОЛНАЯ ИНВЕРСИЯ, а Magic Film Company − отечественную комедию ХИЩНИКИ.

«ПилотКино» выпустит в российский прокат последний фильм легендарного Федерико Феллини ГОЛОС ЛУНЫ (La Voce della luna). Лента выйдет 21 января. Кроме того, компания перенесла релиз ITALIAN BEST SHORTS 4: ИСТОРИИ НАШЕЙ ЖИЗНИ на 4 марта 2021 года.

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17.01.2021 Автор: Артур Чачелов