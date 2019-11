Обзор изменений графика релизов России за неделю с 11 по 17 ноября

Прошедшая неделя принесла несколько важных и интересных новостей, касающихся графика релизов. WDSSPR обозначила дату выпуска нового фильма о ЧЕЛОВЕКЕ-ПАУКЕ. Это 15 июля 2021 года. Кроме того, компания перенесла релиз триллера ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ с 5 марта на 6 февраля 2020 года. Российский Fox перенес старт фантастического триллера ПОД ВОДОЙ на 23 января 2020 года.

«Каро Премьер» поставила на 23 декабря 2021 года проект DC с Дуэйном Джонсоном ЧЕРНЫЙ АДАМ. «Каропрокат» заявил на 5 декабря 2019 года отечественную военную драму РЖЕВ, а на 12 марта 2020 года − спортивную драму ОДИН ВДОХ.

«Вольга» зявила даты для нескльких проектов своего пакета: на 16 января 2020 года встал звездный вестерн ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ (True History of the Kelly Gang), а 30 января того же года компания выпустит в прокат французский триллер ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ (The Perfect Nanny). Кроме того, вместо компании «Пионер» «Вольга» выпустит в прокат мультфильм БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН. Он выйдет 23 января 2020 года.

«Пионер» заявил на 6 февраля релиз российского фильма МАЛЬЧИК РУССКИЙ. На 5 марта 2020 года компания перенесла релиз анимэ ГОСТИНИЦА OKKO. «Капелла» тоже поменяла даты выпуска некоторым своим релизам. Так, ромком ОН И ОНА теперь выходит 2 января, проект ОСОБЕННЫЕ − 16 января, а фэнтези ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЁК − 30 января. Кроме того, 21 ноября 2019 года «Капелла» перевыпустит в прокат норвежскую сказку ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ.

На 19 марта встала американская мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (I Still Believe) от компании Planeta Inform Film Distribution. «Ракета Релизинг» заявила на 27 февраля 2020 года итальянский хоррор СЕКТА (Il nido). Ранее на этой дате у компании стоял другой хоррор − СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ. Он пока выбыл из списка релизов. «Кинологистика» поставила на 5 декабря 2019 года российскую драму ПРОСТОЙ КАРАНДАШ.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

17.11.2019 Автор: Артур Чачелов