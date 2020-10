Обзор изменений графика релизов России за неделю с 12 по 18 октября

Уходящая неделя подарила рынку несколько важных новостей, касающихся будущего графика релизов. Информация приходила как от мейджоров, так и от независимых компаний. Так, Disney Studios перенесла старт релиза сказки ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА с 31 декабря на 1 января. Кроме того, компания определилась с новыми датами для детектива СМЕРТЬ НА НИЛЕ и мультфильма ДУША. Первый выйдет 14 января, второй − 21 января. В обоих случаях речь про 2021 год.

Sony перенесла с 21-го на 28 января релиз полнометражной комедии кинокомпании «Водород», «Арт Пикчерс Студии» и телеканала СТС РАШН ЮГ. На 19 ноября 2020 года встала новинка пакета компании − голливудский проект КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ (The Craft: Legacy).

MEGOGO Disitribution заявила на 26 ноября 2020 года американский триллер от STX ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА (Horizon Line) − фильм от создателей ОТМЕЛИ и КЛОВЕРФИЛД, 10. «Наше кино» нашло новую дату для хоррора ДИББУК − 10 декабря.

«Капелла фильм» перенесла релиз фильма AD LIBITUM с 10 декабря 2020 года на 21 января 2021 года. Кроме того, компания заявила несколько новинок. На 17 декабря встал фильм ужасов Даррена Линна Боусмана С ДНЕМ СМЕРТИ (Death of Me), а на 25 февраля − датская комедия РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (Retfærdighedens ryttere).

«Белые ночи» убрали с 29 октября проект СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ. Новой даты выпуска не сообщается. Planeta Inform Film Distribution перенесла релиз фильма ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ с 12-го на 4 ноября. «Парадиз» перенес релиз проекта ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ на 4 февраля 2021 года.

«Пионер» перенес релиз фильма ПОЛИ с 12 ноября на 3 декабря. На 3 декабря также переехал корейский проект «ПРОвзгляда» ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО. Кинокомпания «Вверх» заявила на 3 декабря проект ИЛИАНА. ВЕРЬ МНЕ. На 31 декабря у нее встал мистический хоррор ДОЧЬ ТЬМЫ.

«Русский репортаж» перенес релиз проекта КАРАНТИННЫЕ ИСТОРИИ на 19 ноября, а фильм с Марио Касасом ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ − на 3 декабря. На 17 декабря встала новинка − мультфильм НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ (Norm of the North: Family Vacation), а на 21 января − мультфильм Горо Миядзаки АЯ И ВЕДЬМА (Aya to Majo).

World Pictures добавила в график 2021 года три проекта. На 14 января заявлен хорор АСТРАЛ. ОНЛАЙН (Host), на 11 февраля − лирическая комедия ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ (Love, Weddings & Other Disasters), а на 23 сентября фантастический триллер DUAL.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

18.10.2020 Автор: Артур Чачелов