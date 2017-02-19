Обзор изменений графика релизов с 13 по 19 февраля

На минувшей неделе разрешилась главная прокатная интрига последних нескольких недель: какая из отечественных космических саг выйдет в кинотеатры на День космонавтики, а какая в другое время. В результате, на 6 апреля переезжает ВРЕМЯ ПЕРВЫХ компании Bazelevs. Его соперник САЛЮТ-7 уходит, как предполагается, на осень, но точной даты для проекта «Нашего кино» пока не выбрано. Зато она выбрана для другой картины продюсера Сергея Сельянова – исторического фэнтези СКИФ. Эта лента выйдет в прокат 23 ноября 2017 года. Есть еще одна новинка и в пакете у вышеупомянутого Bazelevs – НОВЫЕ ЕЛКИ – обосновалась на 21 декабря 2017 года, за неделю до ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ «ТриТэ» и «Централ Партнершип».

Продолжает меняться релизный план марта. Дату 9 марта освободили сразу две картины: TOMBOY от «Люксора» и ЭПОХА ТАНЦЕВ от Reflexion Films. Первый ушел пока «в никуда», второй – на 23 марта. На этой же дате появилась новинка: A-One Films выпустит здесь комедию КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ. А вот другой европейский фильм – лента «ПРОвзгляда» КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ – покинул график мартовских релизов.

У компании Megogo Distribution тоже большие планы на март. К уже имеющимся здесь релизам добавилось еще два: казахстано-российская комедия НАУРЫЗ встала на 16 марта, а британо-американская драма УНА с Руни Марой заняла 30 число того же месяца. 30 марта для себя облюбовала и компания «25 этаж»: в этот день она намерена выпустить в прокат отечественную семейную комедию Натальи Меркуловой ЯНА+ЯНКО. Одним из продюсеров этой картины является Анна Меликян.

Интересная новость под конец недели пришла от компании «Вольга». Дистрибьютор возьмется выпускать в российский прокат ленту ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ 3D. Специально переведенный в трехмерный формат классический блокбастер Джеймса Кэмерона выйдет в России одновременно со всем миром – 24 августа.

19.02.2017 Автор: Артур Чачелов