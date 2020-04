Обзор изменений графика релизов России с 13 по 19 апреля

Прошедшая неделя принесла несколько новостей, касающихся графика кинотеатральных релизов России. Сообщения касались и проектов мейджоров, и фильмов независимых кинопрокатных компаний. Так, «Централ Партнершип» перенесла релиз фантастического фильма Paramount БЕСКОНЕЧНОСТЬ с 6 августа 2020 года на 27 мая 2021 года. Кроме того, официально подтвердилось, что российский фильм ПАЛЬМА не выйдет на ранее заявленной дате 4 июня. Новую дату выберут позже.

«Капелла фильм» определилась с новыми датами некоторых проектов, ранее запланированных на весну. Французская лента #ЯЗДЕСЬ встала на 4 июня, мелодрама ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ перебралась на 11 июня, лента МОЙ СОЗДАТЕЛЬ перебралась на 25 июня. Мультфильм СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА встал на 9 июля, проект ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК − на 16 июля, а хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... − на 30 июля. Кроме того, на 6 августа компания заявила французскую криминальную комедию НАРКОМАМА (La Daronne).

Planeta Inform Film Distribution убрала с 11 июня релиз ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ И ЧУДИЩЕ. Новая дата для проекта не сообщается. «Русский Репортаж» перенес релиз своего апрельского фильма О БЕСКОНЕЧНОСТИ на 28 мая 2020 года. Кажется, это будет не последний переезд проекта. LOONAFILM заявила на 17 сентября белорусский проект СПАЙС БОЙЗ (Spice Boyz). На 8 октября встал хоррор-альманах THE MORTUARY COLLECTION.

На неделе было заявлено о появлении двух новых игроков рынка, действующих в связке − компаний World Pictures и Exponenta Horror. 2 июля Exponenta Horror выпустит в прокат мистический триллер ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ (Behind You), а 16 июля − хоррор ЛОВЕЦ СНОВ (DreamKatcher). 30 июля у World Pictures выйдет южнокорейский комедийный экшн ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА (Extreme Job), 29 октября − мультфильм СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ (Little Vampire), а 25 февраля 2021 года − британская драма СУПЕРНОВА (Supernova).

19.04.2020 Автор: Артур Чачелов