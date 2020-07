Обзор изменений графика релизов России за неделю с 13 по 19 июля

На прошедшей неделе пришло множество новостей, касающихся будущего графика релизов России. Так, перевыпуск НАЧАЛА от «Каро Премьер» стартует в кинотеатрах 1 августа, а не 30 июля, как было объявлено ранее. Sony Pictures объявила о выпуске фильма Алексея Учителя ЦОЙ в широкий кинопрокат уже 27 августа, в День российского кино. Лента Данилы Козловского ЧЕРНОБЫЛЬ от ЦПШ перебралась с 22-го на 15 октября.

UPI перенесла на 10 декабря 2020 года релиз ленты LET HIM GO. Проект THE FOREVER PURGE перебрался на 8 июля 2021 года, триллер HALLOWEEN KILLS занял 21 октября 2021 года, а следующая часть франшизы − HALLOWEEN ENDS − на 13 октября 2022 года.

«Вольга» перенесла релизы фильмов РУСАЛКА В ПАРИЖЕ и ЛЕССИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ на 1 августа. Кроме того, компания заявила дату для фильма ПОСЛЕ. ГЛАВА 2. Ленту выпустят в прокат 3 сентября.

«Парадиз» перенес старт проката фильма АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КРУГЛОГО СТОЛА на 1 августа. «Капелла» перенесла релиз фантастического фильма МОЙ СОЗДАТЕЛЬ на 13 августа. Прежнюю дату проекта − 10 сентября − занял хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... Хоррор АТАКАН: КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА от «Нашего кино» перебрался на 13 августа.

«Экспонента» заявила на 29 октября 2020 года комедию НЕ ВСЕ ДОМА, а на 12 декабря перебрался фильм ТОСТ. Компания также объявила о приобретении фильма Микеле Плачидо ТЕНЬ КАРАВАДЖО (L'ombra del Caravaggio). Точная дата выпуск пока не назначена, но сообщается, что это будет в 2021 году.

«ПРОвзгляд» поставил релиз корейского триллер НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ на 6 августа. А 13 августа в прокат выйдет расширенная версия хоррор-экшна ПОЕЗД В ПУСАН. На 13 августа перебралось аниме HUMAN LOST: ИСПОВЕДЬ НЕПОЛНОЦЕННОГО ЧЕЛОВЕКА от «Ракеты Релизинг». На 17 сентября заявлена новинка − отечественная криминальная комедия ХИЩНИКИ. Прокатывать ее создатели будут собственными силами.

Компания TenLetters перенесла релиз фильма МАХИНАТОРЫ на 30 июля, а роуд-муви СМОТРИ КАК Я перебрался на 3 сентября. «ПилотКино» перенесла проект НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ. МАТЕРА – ГОРОД ИЗ КАМНЯ с 30 июля на 13 августа. Другая лента дистрибьютора − ФАНТАЗЕРЫ − ушла на 10 декабря

Релиз TWIST от компании MEGOGO Distribution переехал на 28 января 2021 года.

19.07.2020 Автор: Артур Чачелов