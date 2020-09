Обзор изменений графика релизов России за неделю с 14 по 20 сентября

Прошедшая неделя отметилась заметными изменениями графика релизов, причем не перестановками, а именно уходом с дат знакомых фильмов и появлением в расписании новых названий. Прежде всего, серьезно перетряхнул свой лайн-ап ЦПШ. Покинули свои даты проекты Данилы Козловского ЧЕРНОБЫЛЬ (15 октября) и КАРАМОРА (19 ноября). Также выбыли из списка октябрьские отечественные проекты ПАЛЬМА и ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ. Из зарубежных фильмов новую дату предстоит найти хоррору КОЛЛЕКЦИОНЕР 3, стоявшему на 26 ноября. На его место встала отечественная спортивная драма НА ОСТРИЕ. Другой масштабный российский проект СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ приблизился на одну неделю к новому году, встав на 10 декабря.

«Централ Партнершип Paramount» убрал c 28 января следующего года анимацию RUGRATS. В то же время дистрибьютор добавил в график целый ворох новых проектов, правда, довольно отдаленных по времени. Среди них новые части франшиз MY LITTLE PONY (23 сентября 2021-го), SCREAM 5 (13 января 22-го), UNTITLED PARANORMAL ACTIVITY MOVIE (3 марта 22-го) и UNTITLED TRANSFORMERS (23 июня 22-го). Также прокатчик анонсировал новый фильм Дэмьена Шазелла BABYLON (6 января 22-го) и анимационные проекты LUCK (17 февраля 22-го), UNDER THE BOARDWALK (21 июля 22-го), SPELLBOUND (10 ноября 22-го), TIGER'S APPRENTICE (9 февраля 23-го). Сразу на год вперед были перенесены октябрьские релизы G.I.JOE: БРОСОК КОБРЫ: ГЛАЗА ЗМЕИ (на 21 октября 22-го) и БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД (4 ноября 21-го). На 25 февраля следующего года переехал триллер БЕЗ ЖАЛОСТИ. Самый скромный перенос пережил мультфильм ЛИГА МОНСТРОВ. Вместо 21 января он выйдет 28 января 21-го.

WDS убрал с 4 марта следующего года проект Blue Sky Studios НИМОНА. Зато на 1 марта встала РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, а на 22 апреля еще один мультфильм RON’S GONE WRONG. Новые даты выхода обрели фэнтези-комикс ВЕЧНЫЕ (11 февраля 21-года), приключенческий КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (29 июля 21-го) и мюзикл ВСЕ ГОВОРЯТ О ДЖЕЙМИ (21 января 21-го). На 8 апреля встала анимация ЗАКУСОЧНАЯ БОБА. Датами выхода обзавелись драма Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (12 ноября), мультфильм Pixar ЛУКА (17 июня 2021-го) и новый проект Marvel CHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS (6 мая 21-го).

UPI убрал из графика хоррор КЭНДИМЕН и безымянный UNTITLED UNIVERSAL EVENT FILM. «Каро Премьер» не стал рисковать ЧУДО-ЖЕНЩИНОЙ 1984 и передвинул потенциальный блокбастер на 24 декабря. Уже 8 октября SPPR выпустит один из самых нашумевших фильмов «Кинотавра» KITOBOY Филиппа Юрьева. Компания «Наше кино» перенесла выход мультфильма БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ с 8 октября на 24 декабря.

На 26 ноября компания «Вольга» заявила проект с Анджелиной Джоли COME AWAY, а на 3 декабря авантюрную комедию АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ с участием Роберта Де Ниро и Моргана Фримана. В самый канун нового года, 31 декабря, компания выпустит новый фильм Вуди Аллена ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА.

«Экспонента» приблизила старт двух своих релизов. Криминальная драма КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ теперь выйдет 1 октября, а хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА - 8 октября.

У «Парадиза» вместо ДУБЛИНСКИХ ДЕБОШИРОВ 29 октября выйдет новинка, хоррор ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА. ДЕБОШИРЫ теперь переехали на 26 ноября. Триллер ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА уехал с 12 октября на 4 марта следующего года. Новинка пакета, семейная лента ПАРЯЩИЙ ТИГР, встала на 1 апреля 2021-го.

Megogo Distribution заявил на 19 ноября проект ALINE. 15 октября прокатчик выпустит остросюжетный фильм VANGUARD. Megogo Studios перенесла с 10-го на 3 декабря комедийную мелодраму КОМЕТА ГАЛЛЕЯ.

«Кинологистика» продолжает искать идеальное сочетание собственных релизов. Дату 24 декабря покинул ФЛЕШМОБ. На эту дату переехал фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ. Ранее данный хоррор занимал 10 декабря, куда теперь переехал ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА. На 26 ноября встал российский фильм КЛЯТВА. Здесь же теперь расположился мультфильм ГОВАРД И ПОДВОДНОЕ КОРОЛЕВСТВО. Другая анимационная история про маленького Говарда Лавкрафта, ГОВАРД И КОРОЛЕВСТВО ХАОСА, переехала на 17 декабря. На неделю вперед относительно предыдущих дат переехали мультфильм МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ЗАМОК РАЗБОЙНИКОВ (новая дата — 12 ноября), хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. АКВАРПАРК (19 ноября) и семейные МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИЦЫ (14 января). В свою очередь, МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ теперь выйдет не в декабре, а 15 апреля 21-го. Дальше всех уехал фильм ПРИШЕЛЕЦ ИЗ СКАЗКИ, он выйдет 22 апреля 21-го.

26 ноября компания LOONAFILM планирует выпустить в прокат фильм ВЕЧЕР ШУТОВ И СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ. «Русский репортаж» поставил на 10 декабря комедию КАРАНТИННЫЕ ИСТОРИИ. Две новинки в пакете CoolConnections - ТАИНСТВЕННЫЕ ИМПРЕССИОНИСТЫ (6 октября) и ФРИДА. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ! (20 октября). «Ракета Релизинг» одвинулана на две недели филбм ужасов МОРГ, теперь он выйдет 15 октября.

20.09.2020 Автор: Никита Никитин