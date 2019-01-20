Обзор изменений графика релизов России за неделю с 14 по 20 января

Первая полноценная рабочая неделя оказалась богата на новости о графике релизов России. Они риходили как от мэйджоров, так и от независимых компаний. Так, российско-сербский боевик БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, прокатом которого занимается Fox, меняет дату выхода. Выпуск ленты перенесли на 21 марта 2019 года. Есть изменения и у UPI: компания перенесла выпуск семейного фильма СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 с 13 июня на 29 августа, а проект УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МАРВЕНА и вовсе покинул график релизов. Временно или навсегда − неизвестно. Вообще же, из этого графика на прошлой неделе выпало как никогда много проектов: с 24 января ушли два заявленных здесь ранее российских релиза − комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО, КАХА! от Yellow, Black & White и ромком ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ 2 от «Централ Партнершип». Кроме того, «Каро Премьер» убрала из планов проект романтической комедии, стоявший на 14 февраля. Лента значилась определенного без названия.

Среди независимых компаний наибольшее число изменений произошло у «Пионера». Компания распределила новые даты для своих ближайших картин. 28 февраля дистрибьютор перевыпустит в прокат японскую классику − мультфильм НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ, а третий выпуск РУССКОГО КРАТКОГО выйдет 15 марта, а не 21 февраля, как планировалось ранее. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ перебрался на 18 апреля, а хоррор МЭРИ − на 25-ое. 2 мая компания выпустит мультфильм БУКАШКИ 2, а 18 июля ленту БЕЗ СЕМЬИ. На 26 декабря «Пионер» заявил новинку − мультфильм БАРАШЕК ШОН 2 (Shaun the sheep 2). Новые даты появились и у следующих выпусков РУССКОГО КРАТКОГО: 4 выпуск выйдет 19 апреля, 5-й − 17 мая, 6-ой − 19 июля.

«Кинологистика» тоже определилась с датами выпуска нескольких своих старых и новых проектов. На 14 марта компания предложит кинотеатрам российский фэнтези ВОДЯНАЯ, на 28 марта − российский проект КОРОТКИЕ ВОЛНЫ. На 11 апреля встал хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ, а на 25-ое − документальный фильм СУПЕРГЕРОИ.

Продолжает пополняться релизами и без того перегруженный ферваль. С 31 января на 7 февраля переехал документальный фильм НА ВОЛНЕ, на тот же четверг переместилась дата выпуска франко-бельгийской ленты ДЕВОЧКА от компании дистрибьютора HHG. А вот драма ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО от компании «Капелла», наоборот, ушла с 7 февраля на 21-ое. 14 февраля компания Indian Films при поддержке «Централ Партнершип» выпустит в российский прокат самый дорогой фильм в истории Индии − фэнтези БАНДЫ ИНДОСТАНА. На 28 февраля встали два новых фильма: сюда переехали отечественные проекты НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ от RFG Distribution и ПАССАЖИР ИЗ САН-ФРАНЦИСКО от Apollo Film. Зато компания «Люксор», поменявшая название на «Кинолэнд», перенесла дату выпуска фильма АМУНДСЕН с 28 февраля на 14 марта.

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20.01.2019 Автор: Артур Чачелов