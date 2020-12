Обзор изменений графика релизов России за неделю с 14 по 20 декабря

Прошедшая неделя принесла очень много новостей, касающихся графика релизов. Информация приходила и от мейджоров, и от независимых компаний. Так, российский Disney определился с новыми датами выхода некоторых своих релизов в кинотеатрах в 2021 и 2022 годах. В частности, мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН теперь выйдет в прокат на неделю раньше − 5 марта 2021 года. Его прежнюю дату − 11 марта − занял блокбастер KING'S MAN: НАЧАЛО. Комедийный экшн ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ выпустят 20 мая, детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ − 16 сентября, а полнометражный анимационный проект ENCANTO встал на 25 ноября. В 2022 году с февраля на 5 мая перебрался фильм Marvel THOR: LOVE AND THUNDER. Ранее эту дату занимал проект BLACK PANTHER 2, однако теперь он перешел на 7 июля. CAPTAIN MARVEL 2 с 7 июля 2022 года переехал на 10 ноября 2022 года. Новый фильм вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН ROGUE SQUADRON ушел на 22 декабря 2023 года.

«Каро Премьер» перенесла выпуск проекта ТОМ И ДЖЕРРИ с 4 марта на 25 февраля 2021 года. С января на 15 апреля перебрался фильм МОРТАЛ КОМБАТ. «Каропрокат» перенес выпуск российского фильма БЕЛЫЙ СНЕГ на 4 марта 2021 года. «Централ Партнершип» перенесла старт проекта ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ на 11 февраля. На 18 февраля перешел релиз ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО.

«Вольга» заявила на 4 марта 2021 года новый фильм Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (Wrath of Man). MEGOGO перенесла релиз комедии БУЛКИ на 29 апреля 2021 года. Релиз триллера ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН (Fatale) состоится 11 февраля. На 25 февраля переехал хоррор ОБОРОТЕНЬ.

«Экспонента» перенесла релиз хоррора УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА с января на 4 февраля. На 11 февраля переместился проект ДИКАЯ ПАРОЧКА. Стоявший там хоррор SHADOW IN THE CLOUD перебрался на 18 февраля. На 15 апреля компания заявила новый хоррор ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА (Shookum Hills). Фильм с Джонни Деппом ВЕЛИКИЙ переехал на 29 апреля, а военная драма СОПРОТИВЛЕНИЕ − на 6 мая. На 17 июня встал еще один новый хоррор − ПОЛЕ СМЕРТИ (Escape The Field).

TenLetters перенесла выпуск мультфильма СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ на 11 марта. Компания также заявила три новинки: на 18 марта встала отечественная комедия ДЖИГАЛОУ, на 22 апреля − анимационный проект ЯКАРИ (Yakari, le film), а на 13 мая − драма ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ (The Man Who Sold His Skin).

«Белые ночи» перенесли релиз фильма УРОКИ ФАРСИ с апреля на 25 марта. На эту же дату «Капелла фильм» перенесла релиз комедии СЕМЕЙКА БЕЗ ГРАНИЦ. All Media заявила на 11 марта 2021 года релиз фильма НОС, ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ». A-One Films перенес релиз проекта ЖВАЛЫ с 28 января на 4 февраля. На 4 февраля перебрался хоррор ЗАЗЕРКАЛЬЕ от компании «Ракета релизинг».

«Кинологистика» снова масштабно пересмотрела свой зимне-весенний релизный план на 2021 год. Сказка МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИЦЫ переехала на 28 января, а проект РОБАКОП 2077 − на 30 января. Фильм КРЫЛЬЯ УРАГАНА ушел на 4 февраля, а мультфильм ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВРОВ − на 11 февраля, а хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 4 − на 18 февраля. На 25 февраля заявлена новинка − семейный фильм ЛЕНА И БЕЛЫЙ ТИГР (Lena and Snowball). На 4 марта встал боевик ДОЧЬ ВОЛКА (Daughter of the Wolf). Фэнтези ПРИШЕЛЕЦ ИЗ СКАЗКИ ушло на 11 марта, а хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. ВРАТА − на 18 марта. 25 марта компания выпустит новинку с говорящим названием БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ (Notorious Nick). Мультфильм МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ перебрался на 1 апреля, а на 8 апреля встала новинка − боевик GRAND ISLE. Мультфильм В СТРАНЕ ФЕЙ теперь занимает 15 апреля, а на 22 апреля встал новый хоррор ПОВОРОТ НЕ ТУДА. МОНСТРЫ (Shortcut). 29 апреля выпустят проект под названием СИПСИК. На 6 мая встала еще одна новинка − ШАГ ВПЕРЕД. ЖАР УЛИЦ (We Are The Heat). 20 мая выйдет проект ПОЛНЫЙ НОКДАУН (American Fighter).

«Русский репортаж» перевыпустит в российский прокат классические фильмы Ларса фон Триера. На 28 января заявили проекты САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС и РАССЕКАЯ ВОЛНЫ, на 25 февраля − МАНДЕРЛЕЙ и ЭПИДЕМИЮ, а на 18 марта − ИДИОТОВ и ЕВРОПУ. на 29 апреля запланирован перевыпуск картин ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ и ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

«СБ Фильм» заявил две российские новинки. На 4 февраля встала комедия #ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, на на 23 февраля − лента НА СКОРОСТИ. «ПилотКино» заявила на 11 февраля драму НАШ ОТЕЦ (Padrenostro). На 25 февраля встал альманах ITALIAN BEST SHORTS 4: ИСТОРИИ НАШЕЙ ЖИЗНИ (Italian Best Shorts 4).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

20.12.2020 Автор: Артур Чачелов