Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 15 по 21 января

График релизов России на этой неделе менялся несколько раз. Старалось не только Министерство культуры, раздвигавшее ближайшие картины, но и сами дистрибьюторы, планировавшие свое будущее. Так, например, «Двадцатый век Фокс СНГ» заявил сразу две новинки: 29 марта компания выпустит в российский прокат психологический хоррор-триллер Стивена Содерберга НЕ В СЕБЕ (Unsane), а 3 мая – американо-китайский анимационный проект DUCK, DUCK, GOOSE. Кроме того, компания сменила даты для некоторых ранее зявленных релизов: шпионский триллер КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ теперь запланирован к показу с 31 мая, а приключенческий экшн РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ переехал на 14 февраля 2019 года. Основанные на комиксах проекты НОВЫЕ МУТАНТЫ и ГАМБИТ также сменили даты. Первый встал на 21 февраля 2019 года, второй – на 6 июня того же года.

Компания Universal распланировала премьеры новых проектов продюсера Джейсона Блума. Все они пока без утвержденных названий, но уже известно, что в российский прокат они выйдут 12 декабря 2019 года, а также 13 февраля и 20 июня 2020 года.

Вернемся в 2018 год. В пакете «Централ Партнершип» появился проект ТАКСИ 5 – перезагрузка легендарной французской франшизы от Люка Бессона. Лента встала на 12 апреля 2018 года. Кроме того, дистрибьютор перенес дату старта российской комедии НОЧНАЯ СМЕНА с 16 августа на 21 июня 2018 года.

WDSSPR поменяла дату выпуска проекта УЖАСТИКИ 2 (неофициальное название). Теперь этот релиз стоит на 1 ноября 2018 года.

«Экспонента» перенесла даты двух своих релизов: фантастический фильм ТИТАН теперь выйдет не 26-го, а 12 апреля 2018 года, а фэнтези Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ встало на 29 марта. Компания «Каскад Фильм» пополнила свой релиз-план двумя проектами: фильмом ужасов СЛУЧАЙ В СТРАНЕ ПРИЗРАКОВ (Incident in a Ghost Land) режиссера Паскаля Ложье, который выйдет 15 марта, и криминальной драмой ЭСКОБАР (Loving Pablo) с участием Хавьера Бардема и Пенелопы Крус. Эта лента запланирована у показу с 26 апреля.



RWV перенесла дату старта немецкого триллера НА ПРЕДЕЛЕ с 15 на 22 февраля 2018 года, поближе к «Оскару». Кроме того, 22 февраля компания «Капелла» выпустит в прокат новинку своего пакета – ленту КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ (Kickboxer: Retaliation). Стоявшее ранее на этой дате японское анимэ ДЕВУШКИ И ТАНКИ переехало на 29 марта. Компания «Пионер» запланировала к выпуску 1 марта документальную картину ДРИС (Dries) о модельере Дрисе Ван Нотене.

21.01.2018 Автор: Артур Чачелов