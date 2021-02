Обзор изменений графика релизов России за неделю с 15 по 21 февраля

Уходящая неделя оказалась богата на новости, касающиеся графиков релизов. Одна из самых громких и приятных − о российском релизе фильма о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, который состоится на неделю раньше американского. Компания Universal заявила картину у нас на 30 сентября 2021 года. Кроме того, компания перевыпустит в прокат классическую трилогию ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ Питера Джексона. Ленты выйдут 15, 22 и 29 апреля. Заявлен IMAX.

Еще одной достаточно значимой для рынка информацией стало известие о том, что полнометражный художественный фильм ЧЕБУРАШКА, который «Союзмультфильм» разрабатывает совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White, тоже обрел дату выхода. Лента встала на 1 января 2023 года. В качестве прокатчика пока заявлена сама Yellow, Black and White.

«Централ Партнершип» убрала с 15 июля проект БАРБ И СТАР ЕДУТ В ВИСТА ДЕЛЬ МАР. Новой даты не сообщается. С 23 сентября у компании ушел проект MY LITTLE PONY − картина отправилась прямиком на Netflix. На освободившуюся дату 23 сентября перебрался фильм Данилы Козловского КАРАМОРА. На 14 апреля 2022 года дистрибьютор заявил новый проект Paramount − романтическую экшн-комедию с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом LOST CITY OF D.

«Экспонента фильм» заявила на 13 мая новый хоррор СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС (Séance). Кроме того, дистрибьютор перенес сроки выпуска некоторых других жанровых проектов. Так, хоррор ТОЛМЕН. ДЕМОН ЛЕСА перебрался на 17 июня, а стоявший там до этого фильм ПОЛЕ СМЕРТИ ушел на 23 сентября.

MEGOGO решила выпустить комедию НЕПОСЛУШНИК 29 апреля. Стоявшая там комедия БУЛКИ ушла на 10 июня. «Наше кино» определилось с новой датой фантастического проекта Lionsgate ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР. Лента встала на 22 апреля.

«Пионер» перенес выпуск хоррора ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ на 11 марта. Компания Reflexion Films поставила на эту же дату драму Ивана Болотникова ПАЛЬМИРА. А вот «Ракета Релизинг» перенесла релиз аниме ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН 2 с 11 марта на 15 апреля. 11 марта также покинула лента МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ от компании RWV. Она ушла на 25 марта.

«Искусство кино» заявило на 25 марта советскую классику − фильм ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ. «Иноекино» заявило на 1 апреля релиз фильма Пола Верховена 1990 года ВСПОМНИТЬ ВСЁ. На 1 апреля также заявился российский проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПОНАТА. Прокатом занимается компания «Картина мира». На 15 апреля заявился зарубежный фильм ПРОЕКТ: ВРЕМЯ НАЗАД (The Desert Project). Прокатывать картину эту будут без привлечения больших дистрибьюторов. «ПилотКино» заявило на 13 мая проект ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ (La leggenda del pianista sull'oceano). Превью картины начнется 6 мая.

«Кинологистика» перенесла выход мультфильма МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ на 13 мая. Семейный проект ЛЕНА И ЛЬВЕНОК ушел с мая на 2 сентября.

20.02.2021 Автор: Артур Чачелов