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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 15 по 21 февраля

Новости от UPI, MEGOGO, «Экспоненты», «Парадиза», «Капеллы» и других

Уходящая неделя оказалась богата на новости, касающиеся графиков релизов. Одна из самых громких и приятных − о российском релизе фильма о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, который состоится на неделю раньше американского. Компания Universal заявила картину у нас на 30 сентября 2021 года. Кроме того, компания перевыпустит в прокат классическую трилогию ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ Питера Джексона. Ленты выйдут 15, 22 и 29 апреля. Заявлен IMAX.

Еще одной достаточно значимой для рынка информацией стало известие о том, что полнометражный художественный фильм ЧЕБУРАШКА, который «Союзмультфильм» разрабатывает совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White, тоже обрел дату выхода. Лента встала на 1 января 2023 года. В качестве прокатчика пока заявлена сама Yellow, Black and White.

«Централ Партнершип» убрала с 15 июля проект БАРБ И СТАР ЕДУТ В ВИСТА ДЕЛЬ МАР. Новой даты не сообщается. С 23 сентября у компании ушел проект MY LITTLE PONY − картина отправилась прямиком на Netflix. На освободившуюся дату 23 сентября перебрался фильм Данилы Козловского КАРАМОРА. На 14 апреля 2022 года дистрибьютор заявил новый проект Paramount − романтическую экшн-комедию с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом LOST CITY OF D

«Экспонента фильм» заявила на 13 мая новый хоррор СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС (Séance). Кроме того, дистрибьютор перенес сроки выпуска некоторых других жанровых проектов. Так, хоррор ТОЛМЕН. ДЕМОН ЛЕСА перебрался на 17 июня, а стоявший там до этого фильм ПОЛЕ СМЕРТИ ушел на 23 сентября. 

MEGOGO решила выпустить комедию НЕПОСЛУШНИК 29 апреля. Стоявшая там комедия БУЛКИ ушла на 10 июня. «Наше кино» определилось с новой датой фантастического проекта Lionsgate ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР. Лента встала на 22 апреля.

«Пионер» перенес выпуск хоррора ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ на 11 марта. Компания Reflexion Films поставила на эту же дату драму Ивана Болотникова ПАЛЬМИРА. А вот «Ракета Релизинг» перенесла релиз аниме ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН 2 с 11 марта на 15 апреля. 11 марта также покинула лента МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ от компании RWV. Она ушла на 25 марта.

«Искусство кино» заявило на 25 марта советскую классику − фильм ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ. «Иноекино» заявило на 1 апреля релиз фильма Пола Верховена 1990 года ВСПОМНИТЬ ВСЁ. На 1 апреля также заявился российский проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПОНАТА. Прокатом занимается компания «Картина мира». На 15 апреля заявился зарубежный фильм ПРОЕКТ: ВРЕМЯ НАЗАД (The Desert Project). Прокатывать картину эту будут без привлечения больших дистрибьюторов. «ПилотКино» заявило на 13 мая проект ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ (La leggenda del pianista sull'oceano). Превью картины начнется 6 мая.

«Кинологистика» перенесла выход мультфильма МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ на 13 мая. Семейный проект ЛЕНА И ЛЬВЕНОК ушел с мая на 2 сентября.  

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20.02.2021 Автор: Артур Чачелов

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