Обзор изменений графика релизов России за неделю с 15 по 21 июня

Всю неделю дистрибьюторы разных мастей и масштабов корректировали графики своих релизов на вторую половину 2020 года и 2021 год. Так, компания UPI решила все же выпустить в кинопрокат костюмную ленту ЭММА, релиз которой изначально был запланирован 9 апреля, но вскоре отправлен в онлайне. Теперь проект снова появился в графике кинотеатральных релизов 23 июля. Комедия АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ перебралась с 30 июля на 6 августа. На 20 августа переехала комедия ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ. Кроме того, на 15 апреля 2021 года перебрался проект Тома Хэнкса, Роберта Земекиса и Стивена Спилберга BIOS. Кроме того, компания перенесла проект LAST NIGHT IN SOHO с сентября 2020-го на 29 апреля 2021 года. На 7 октября 2021 года заявлен сиквел мультфильма о СЕМЕЙКЕ АДДАМС.

У SPPR график выпуска студийных зарубежных проектов тоже более или менее устаканился. 20 октября 2020 года компания выпустит мультфильм Sony Animation НА СВЯЗИ. На 7 января встал КРОЛИК ПИТЕР 2, а на 28 января − сиквел КЛАУСТРОФОБОВ. 4 марта выйдут ОХОТНИКИ ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, а 18 марта − экшн МОРБИУС. 1 апреля заняла новинка пакета, драма с Кевином Хартом FATHERHOOD. Мультфильм VIVO встал на 3 июня, приключенческий экшн UNCHARTED − на 15 июля, четвертая часть МОНСТРОВ НА КАНИКУЛАХ расположилась на 15 августа. Экшн-комедия MAN FROM TORONTO заявлена на 16 сентября, а новый фильм франшизы о ЧЕЛОВЕКЕ-ПАУКЕ − на 28 октября. На 13 января 2022 года заявили проект с NIGHTINGALE с Элль Фаннинг и Дакотой Фаннинг.

Кроме того, компания решила перенести релиз российской комедии КРАСОТКА В УДАРЕ с 30 июля на 13 августа.

MEGOGO Distribution также внесла изменения в график своих релизов, но они касались релизов 2020 года. Ленты МОЙ ШПИОН и ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ встали на 16 июля, а боевик ФОРПОСТ и хоррор ЧАС ДЬЯВОЛА заняли 23 июля. Французская комедия АГЕНТ ЛЕВ перебралась на 6 августа, фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ − на 13 августа, а мультфильм КО-КО-КО! − на 20 августа. Семейный проект ДУМАЙ КАК СОБАКА встал на 27 августа. 3 сентября кинотеатрам и зрителям предложат мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ, а 15 октября экранизацию бестселлера СЕКРЕТ. И, наконец, на 29 октября 2020 года заявлена новинка − мультфильм АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (Cranston Academy: Monster Zone).

Некоторые отечественные проекты от MEGOGO Studios также поменяли даты: ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ перебралась на 20 августа, а СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ − на 24 сентября.

«Парадиз» нашел дату для комедии МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Она встала на 6 июля. На уикенд 13 августа встала комедия БИЛЛ И ТЕД. Стоявший там проект ФАТИМА перебрался на 27 августа. На 13 августа также перебрались отечественная приключенческая комедия СМОТРИ КАК Я от компании TenLetters и комедийная драма МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ от A-One Films. Кроме того, TenLetters перенесла на 23 июля релиз фильма МАХИНАТОРЫ.

«Экспонента» перенесла релиз боевика КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ с 1 на 16 июля. «ПРОвзгляд» перенес дату выпуска хоррора ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ на 20 августа. Компания также заявила на 7 ноября 2020 года новинку − проект СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. «Русский репортаж» нашел новую дату для драмы УНДИНА. Лента заняла 24 сентября 2020 года. Кроме того, дистрибьютор заявил на 15 октября 2020 года новую французскую комедию УДАЛИТЬ ИСТОРИЮ (Effacer l'historique). Компания «Иноекино» объявила о планах выпустить в российский прокат 20 августа 2020 года легендарный триллер Альфреда Хичкока ПСИХО. Выход приурочен 60-летнему юбилею картины.

«Пионер» обновил свой график релизов 2020 года. На 23 июля встало два проекта: комедия ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ! и докфильм BANKSY. Лента ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ заняла 13 августа. Комедия ГДЕ МОЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧУВАК? появится 3 сентября. Российскую комедию ХАНДРА поставили на 24 сентября, а на 1 октября заявлено аниме ГОСТИНИЦА ОККО. 15 октября компания выпустит документальный проект МАРЖЕЛА (Martin Margiela: In His Own Words), а 22 октября мультфильм МОЙ СОСЕД ТОТОРО. На 29 октября заявлен проект POLLY, а на 5 ноября − балет РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (Romeo and Juliet: Beyond Words). Семейная лента МОЙ БРАТ СУПЕРГЕРОЙ встала на 12 ноября.

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21.06.2020 Автор: Артур Чачелов