Обзор изменений графика релизов России за неделю с 16 по 22 сентября

Новостей об изменениях в графике релизов России на прошлой неделе было не очень много. Все эти касались зарубежных проектов независимых дистрибьюторов. Однако главная новость недели имела отношение к российскому кино. Компания «Наше кино» официально подтвердила уход ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ с октября 2019 года. Ленте уже подобрали новую дату: она встала на 27 августа 2020 года.

Megogo Distribution заявила новый фильм Романа Поланского ОФИЦЕР И ШПИОН. Лента встала на 19 декабря 2019 года. Кроме того, компания поменяла даты некоторым релизам своего пакета: хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ переместился на 21 ноября. Ранее здесь был заявлен боевик 21 МОСТ. Он ушел на 5 декабря.

«Парадиз» перенес релиз драмы ДЖУДИ с 7 ноября на 17 октября. «Русский репортаж» нашел новую дату для проекта КОРОЛИ ИНТРИГИ. Фильм переехал с 3 на 10 октября. «Кинологистика» перенесла выпуск фильма МИСТЕР ОЛИМПИЯ на 10 октября. На 17 октября встала новинка пакета компании − триллер ИГРА С ОГНЕМ (Burn). Боевик ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК переехал на 14 ноября, а лента КОРПОРАТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ − на 21 ноября.

24 октября в прокат выйдет русско-французская комедия # МОСКВА-РУАЯН ИЛИ ЧТО ТВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ (# Moscou-Royan). Кроме того, стало известно, что перенесен релиз фильма ПЕРЕВОДЧИКИ: вместо 19 декабря он выйдет 16 января 2020 года.

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22.09.2019 Автор: Артур Чачелов